Jacek Bąk o transferze Adama Buksy: “Strzeli kilka goli głową i pewnie pojawią się oferty z Anglii”

W środę New England Revolution oficjalnie potwierdził, że z klubu MLS odchodzi Adam Buksa. Polak zostanie nowym zawodnikiem francuskiego RC Lens. Bardzo pozytywnie ten ruch ocenia były reprezentant Polski – Jacek Bąk.

– Do mojej ekipy sprzed lat trochę im brakuje, ale idą w dobrym kierunku. Może w kolejnych rozgrywkach zapukają do czołówki – ocenia obecny potencjał RC Lens były reprezentant Polski.

Dobry ruch

– Poprzedni sezon Lens zakończył na siódmej pozycji. – Nie mieli aż tak mocnej drużyny, aby dostać się do pucharów. Wydaje mi się, że potrzebowali właśnie takiego napastnika jak Buksa. Wysokiego, który dobrze gra głową i tyłem do bramki, przetrzyma piłkę, zastawi się. Może nie jest to widowiskowy napastnik, ale za to skuteczny. Zrobi dla zespołu to, co potrzeba – mówi Jacek Bąk.

– Przez ostatnie miesiące zrobił duży krok. Dostał się do reprezentacji Polski. Jak pokaże się w lidze francuskiej, to jego wartość mocno pójdzie w górę. Strzeli kilka goli głową i pewnie pojawią się oferty z Anglii, bo Ligue 1 jest monitorowana przez skautów i menedżerów z Wysp. 10 bramek w pierwszym sezonie będzie dla niego dobrym wynikiem – dodaje były reprezentant Polski.