Artur Rudko zostanie bramkarzem Lecha Poznań

Lech Poznań znalazł następce Mickey’a Van Der Harta. Jest nim Artur Rudko, który w środę wieczorem przyleciał do Polski, a dzisiaj przejdzie testy medyczne.

Artur Rudko to 30-letni bramkarz z Ukrainy i jest wychowankiem Dynama Kijów. Od 2019 roku występował w lidze cypryjskiej broniąc barw Pafos FC. Od nowego sezonu podpisał kontrakt z Metalistem Charków, ale z uwagi na wojnę przenosiny do tego klubu stały się skomplikowane.

Ostatecznie Rudko trafi do Lecha Poznań na zasadzie rocznego wypożyczenia z Metalista. Mistrzowie Polski zagwarantują sobie opcję wykupu bramkarza. Jeżeli z niej skorzystają, to po sezonie Rudko podpisze z mistrzami Polski dwuletnią umowę.

– Rudko to wychowanek Dynama Kijów, w którym występował do 2019 roku z przerwą na wypożyczenia do mniejszych ukraińskich klubów. Numerem 1 w bramce stał się po przenosinach do cypryjskiego Pafos FC. W tym klubie rozegrał 92 mecze, w których wpuścił 87 goli, czyli średnio poniżej jednego na spotkanie. Aż 33 razy zachował czyste konto. Nic dziwnego, że eksperci piłkarscy wskazywali go jako jednego z największych fachowców na swojej pozycji na Cyprze – czytamy na stronie Lecha Poznań.

Piłkarze Lecha przygotowania do nowego sezonu rozpoczynać będą już w ten weekend. Wobec niedawnej dymisji trenera Skorży, zajęcia w pierwszych tygodniach poprowadzi dotychczasowy sztab szkoleniowy na czele z Rafałem Janasem.