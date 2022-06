Mecz o awans w cieniu patologii

W sobotę piłkarska Polska będzie spoglądać na Rotterdam, gdzie zagrają nasi kadrowicze z Holandią. Wcześniej jednak dojdzie do bardzo ciekawego meczu w Warszawie. Polonia podejmie Legionovie, a stawką będzie awans do II ligi. Niestety na kilkadziesiąt godzin przed pojedynkiem, doszło do gorszących scen na stadionie w Legionowie.

Do końca sezonu w grupie pierwszej III ligi pozostały dwie kolejki. W tym momencie Legionovia prowadzi, będąc dwa punkty przed Polonią. W najbliższy weekend dojdzie do bezpośredniego starcia, które albo zakończy rywalizacje i da awans drużynie spod stolicy, albo pozwoli polonistom wskoczyć na fotel lidera. Atmosfera jest gorąca już od kilku dni. Najpierw fani Polonii wytknęli rywalowi nieczyste zachowanie w kontekście opłat za wychowanka KSP.

Na tym jednak nie poprzestali. Minionej nocy fanatycy Czarnych Koszul odwiedzili obiekt w Legionowie wywieszając kilka transparentów. Wśród m.in. te obrażające piłkarzy, którzy w przeszłości grali na Konwiktorskiej, a dzisiaj grają u lokalnego rywala. Z kolei na innym były już groźby wobec graczy Legionovii, okraszone wulgarnymi słowami.

Jesteśmy oburzeni tym, co dziś zastaliśmy na naszym stadionie. Na takie zachowania nie może być zgody środowiska piłkarskiego ❗ Byliśmy, jesteśmy i będziemy za rywalizacją sportową na boisku. Liczymy, że klub @polonia1911 zajmie stanowisko i potępi tę akcję. ⚪🟡🔴 pic.twitter.com/OqUnQBSAS4 — KS Legionovia (@KS_Legionovia) June 9, 2022

Oby w sportowej atmosferze

Do meczu jeszcze dwa dni, ale już teraz atmosfera jak widać jest podgrzana do granic możliwości. “Chłodniej” nie będzie w sobotę, chociażby przez liczbę kibiców na trybunach. Dwa dni temu Polonia ogłosiła, że już sprzedała ponad dwa tysiące biletów. Od tamtej pory liczba sprzedanych wejściówek regularnie rośnie. Dodatkowo tym razem została otwarta trybuna Kamienna, która od dłuższego czasu nie była używana przez klub. Niegdyś to właśnie stamtąd fani Czarnych Koszul prowadzili doping.