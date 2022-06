Maciej Rybus odchodzi z Lokomotiwu. Polak ma trafić do… Spartaka Moskwa

Maciej Rybus zostanie niebawem piłkarzem rosyjskiego Spartaka Moskwa. W piątek reprezentant Polski przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu – poinformował dziennikarz Interii, Sebastian Staszewski.

Od momentu rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy wielu zawodników z zagranicy, w tym także Polaków, podjęło decyzję o odejściu z rosyjskich klubów. Sebastian Szymański poinformował już, że po przerwie reprezentacyjnej nie wróci do Dynama Moskwa, a Grzegorz Krychowiak zdecydował się na wypożyczenie do AEK Ateny, jednak teraz zmuszony będzie powrócić do Krasnodaru, z którym wiąże go umowa. Na bardzo nietypowy ruch zdecydował się za to Maciej Rybus, który odejdzie z Lokomotiwu, by przenieść się do innego rosyjskiego klubu – Spartaka Moskwa.

🆕Maciej Rybus ma zostać piłkarzem @fcsm_official‼️ W piątek reprezentant 🇵🇱 przejdzie w Moskwie testy medyczne. Jeśli wszystko będzie dobrze, podpisze kontrakt. Słyszę, że była to jedyna konkretna opcja jaką miał, poza możliwością przedłużenia umowy z @fclokomotiv. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 9, 2022

Jedyna oferta

Sebastian Staszewski informuje, że do faktu pozostania Macieja Rybusa w Rosji bardzo mocno przyczynił się fakt, że oferta ze Spartaka była “jedyną konkretną opcją”. Wszystko wskazuje na to, że całe przedsięwzięcie jeszcze w tym tygodniu dojdzie do skutku, bowiem w piątek Rybus przejdzie w Moskwie testy medyczne.