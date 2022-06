Polacy strzelą MAKSYMALNIE jedną bramkę? Kurs 25 na Holandia – Polska!

Trzeba przyznać, że kibice reprezentacji Polski przeżywają w ostatnim czasie prawdziwy rollercoaster. Po zwycięstwie z Walią, kadrowicze Czesława Michniewicza przegrali aż 1:6 z Belgią. Czy nasi reprezentanci odkują się już w starciu z Holandią?

Podopieczni Louisa van Gaala to bez wątpienia najlepsza drużyna w naszej grupie Ligi Narodów. Do tej pory Oranje odnieśli dwa zwycięstwa i pewnie prowadzą w tabeli. Przede wszystkim mogły nam imponować rozmiary zwycięstwa z Belgią, która dała nam brutalną lekcję futbolu kilka dni temu.

Czy Polacy zatem będą potrafili odnieść zwycięstwo z Holandią na ich terenie? To bardzo trudne zadanie. Ile jednak uda im się strzelić bramek? Bukmacher BETFAN przygotował propozycję z kursem, że gracze prowadzeni przez Michniewicza strzelą maksymalnie jedną bramkę w tym meczu. Kurs na to wydarzenie wynosi 25.00.

Jak dołączyć do tej promocji?

– Należy zarejestrować konto za pomocą TEGO linku lub wpisać kod ZZAPOLOWY w pole „Kod promocyjny” w trakcie rejestracji

– Dokonać wpłaty 55 zł na konto w BETFAN

– Zagrać pierwszy zakład za 50 zł na wybrane przez siebie wydarzenie

– Postawić na zakład “poniżej 1,5 gola Polski” ze specjalnej zakładki dostępnej na TEJ stronie.

Jeśli wasze przewidywania okażą się prawdziwe, czyli Polska nie zdobędzie gola lub strzeli jednego, zgarniecie 110 zł na KONTO GŁÓWNE.

Ale to nie wszystko! Dodatkowo w ramach tej promocji otrzymujecie:

– Pierwszy zakład bez ryzyka. W przypadku porażki, wasze środki wracają do was na konto bonusowe, maksymalnie do 600 zł.

–Freebet 60 zł na grę. Inaczej mówiąc jest to darmowy zakład, który możecie wykorzystać jak tylko chcecie.

Szczegóły promocji znajdziecie TUTAJ.