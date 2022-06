🇧🇾 Białoruś – Kazachstan 🇰🇿 Typy, kursy (10.06.2022)

W trzeciej kolejce grupy 3 w dywizji C Bia艂oru艣 zmierzy si臋 z Kazachstanem. Po dw贸ch seriach mecz贸w go艣cie jak na razie s膮 niespodziewanym liderem tabeli.



Bia艂oru艣 – Kazachstan zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

Jak na razie Kazachstan zajmuje 1. miejsce w grupie 3 dywizji C. Reprezentacja tego kraju do tej pory zdo艂a艂a pokona膰 Azerbejd偶an, a kilka dni p贸藕niej zupe艂nie nieoczekiwanie ogra艂a tak偶e S艂owacj臋 na jej terenie 1:0. Obecnie daje to Kazachom pozycj臋 lidera, kt贸rej b臋d膮 broni膰 w pi膮tkowy wiecz贸r. Spotkanie z Bia艂orusi膮 odb臋dzie si臋 na neutralnym terenie w Nowym Sadzie.

Bia艂oru艣 w swoich dw贸ch dotychczasowych spotkaniach nie zdoby艂a nawet bramki. Najpierw dosz艂o do pora偶ki ze S艂owacj膮 0:1, a kilka dni p贸藕niej w starciu z Azerami dosz艂o do podzia艂u punkt贸w po bezbramkowym remisie. Bior膮c pod uwag臋 takie rozstrzygni臋cia wydaje si臋, 偶e w pi膮tek faworytem do zdobycie trzech oczek b臋dzie Kazachstan.

Bia艂oru艣 – Kazachstan fakty meczowe

Bia艂oru艣 nie strzeli艂a jeszcze gola w tej edycji Ligi Narod贸w

Kazachstan wygra艂 dwa dotychczasowe mecze w Lidze Narod贸w

Mecz odb臋dzie si臋 na neutralnym gruncie w Nowym Sadzie

Bia艂oru艣 pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an 0:0

Bia艂oru艣 – S艂owacja 0:1

Bahrajn – Bia艂oru艣 0:1

Bia艂oru艣 – Indie 3:0

Bia艂oru艣 – Jordania 1:0

Kazachstan pi臋膰 ostatnich mecz贸w

S艂owacja – Kazachstan 0:1

Kazachstan – Azerbejd偶an 2:0

Kazachstan – Mo艂dawia 1:1

Mo艂dawia – Kazachstan 1:2

Kazachstan – Tad偶ykistan 1:0

