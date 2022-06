Piotr Nowak odchodzi z Jagiellonii

Najpierw miał zostać na kolejny sezon. W ostatnich dniach było już jasne, że odejdzie. Piotr Nowak dzisiaj zakończył pracę w Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia jeszcze nie ogłosił jego następcy.

Piotr Nowak poprowadził Jagę w piętnastu meczach. Średnia punktowa to ledwie nieco ponad jedno oczko na spotkanie. Składają się na to trzy wygrane, siedem remisów i pięć porażek białostockiego klubu. Do klubu trafił wiosną i miał za zadanie pozwolić klubowi na spokojne dokończenie sezonu. Jagiellonia przez chwilę była zamieszana w walkę o utrzymanie. Ostatecznie obroniła się przed spadkiem z ligi.

Piotr Nowak to nie jedyna osoba ze sztabu, która odchodzi z klubu. Wraz z nim pracę kończy także Michał Adamczewski, trener przygotowania fizycznego. O pozostałych członkach sztabu klub nie informuje, co może oznaczać, że pozostaną także przy następnym szkoleniowcu. Lada moment Jagiellonia rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Wiele wskazuje, że następcą będzie ktoś z duetu Maciej Stolarczyk, Artur Derbin. Wg informacji Piotra Wołosika z Przeglądu Sportowego, włodarze białostoczan będą wybierać właśnie spośród tej dwójki.