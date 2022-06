🇸🇮 Słowenia – Serbia 🇷🇸 Typy, kursy (12.06.2022)

Drugi mecz derb贸w Ba艂kan贸w w dywizji B Ligi Narod贸w. Przed tygodniem Serbia nie mia艂a k艂opot贸w z wysok膮 wygran膮. Teraz jednak spotkanie nie w Belgradzie, ale w Ljubljanie. Mimo tego to go艣cie b臋d膮 faworytem tej potyczki.

S艂owenia – Serbia zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Stadion Sto偶ice b臋dzie aren膮 derb贸w Ba艂kan贸w. Faworytem, jak wspomnieli艣my, go艣cie. Serbia to przecie偶 uczestnik mundialu w Katarze. Zreszt膮 zakwalifikowali si臋 tam, ogrywaj膮c w grupie Portugali臋. To ju偶 najlepiej pokazuje, z jakim zespo艂em mamy do czynienia. Nazwiska te偶 robi膮 wra偶enie – Sergiej Milinkovi膰-Savi膰, Vlahovi膰, Tadi膰 czy Mitrovi膰. Si艂a ognia tego zespo艂u jest niezwykle mocna i powinni to pokazywa膰 w ka偶dym meczu. Do tej pory jednak uda艂o im si臋 to jedynie przeciwko… S艂owenii. Tydzie艅 temu w Belgradzie ograli ich 4:1.

Wtedy w艂a艣nie dw贸ch naszych bohater贸w b艂ysn臋艂o golami, a swoje dorzucili jeszcze Jovi膰 i Radonji膰. Po stronie S艂owenii trafi艂 jedynie Petar Stojanovi膰. Kadra S艂owe艅c贸w wygl膮da znacznie s艂abiej. W zasadzie poza Janem Oblakiem brakuje tam gwiazd, odk膮d nie ma Josipa Ilicicia. By膰 mo偶e w przysz艂o艣ci takow膮 b臋dzie Benjamin Sesko, czyli wschodz膮cy talent z Salzburga. Do tego jeszcze jednak daleka droga.

S艂owenia – Serbia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

S艂owenia, kurs: 4,05

remis, kurs: 3,45

Serbia, kurs: 1,95

S艂owenia – Serbia nasze typy

Typujemy wygran膮 go艣ci, ale z udzia艂em bramkowym gospodarzy. Takie 1:2, a mo偶e 1:3 tutaj wydaje si臋 najlepsze.

Nasze typy Serbia 1,95

Obie strzelą 1,85

S艂owenia – Serbia fakty meczowe

Spotkanie czwartej kolejki grupy 4, dywizji B Ligi Narod贸w. Gospodarze maj膮 1pkt, go艣cie 6

S艂owenia po pora偶kach z Serbi膮 i Szwecj膮, zremisowa艂a bezbramkowo z Norwegi膮

Serbia po pora偶ce z Norwegi膮, ogra艂a S艂owenie i Szwecje

Tydzie艅 temu by艂o 4:1 dla Serb贸w

