Legia zagra z Celtikiem na pożegnanie Artura Boruca

Artur Boruc doczeka się oficjalnego pożegnania! Legia Warszawa poinformowała, że w połowie lipca rozegra mecz towarzyski z Celtikiem Glasgow, podczas którego na boisku po raz ostatni zobaczymy byłego reprezentanta Polski.

Do niedawna wydawało się, że Artur Boruc ma już za sobą swoje ostatnie spotkanie w zawodowej karierze. 13 lutego bramkarz wystąpił w spotkaniu z Wartą Poznań, podczas którego został ukarany czerwoną kartką. Komisja ligi zawiesiła wówczas doświadczonego bramkarza na trzy spotkania za naruszenie nietykalności cielesnej jednego z rywali. Na Boruca nałożona została również kara pieniężna, której ten nie zamierzał zapłacić. Poskutkowało to konfliktem z władzami klubu i absencją golkipera do końca sezonu

#KINGsPARTY 👑 Legia Warszawa i @CelticFC, dwa najważniejsze kluby w sercu @ArturBoruc, 20 lipca na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3, rozegrają mecz uświetniający zakończenie kariery przez legendarnego bramkarza. Więcej ➡️ https://t.co/sJumKJtzxd pic.twitter.com/3BmIR2tqma — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) June 10, 2022

Zasłużone pożegnanie

Wygląda jednak na to, że Borucowi w końcu udało się dojść do porozumienia z klubem, bowiem Legia poinformowała, że Artur Boruc jeszcze raz pojawi się na boisku w meczu pożegnalnym, w którym rywalem “Wojskowych” będzie Celtic – klub, w którym polski bramkarz spędził pięć lat swojej piłkarskiej kariery.

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa i Celtikiem odbędzie się 20 lipca na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej. – To bardzo dobra inicjatywa ze strony Legii. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego meczu na pożegnanie. Obu klubom bardzo dużo zawdzięczam – powiedział 42-letni golkiper, cytowany przez stronę legia.com.