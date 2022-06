Piątek w Lidze Narodów: Francja remisuje z Austrią i spada na ostatnie miejsce w grupie

W piątkowych spotkaniach Ligi Narodów byliśmy świadkami kolejnych niespodziewanych rozstrzygnięć. Francja po raz kolejny udowodniła, że ma ostatnio spory problem z wygrywaniem meczów i zaledwie zremisowała z reprezentacją Austrii.

Francja w dywizji B?

Reprezentacja Francji nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania w obecnej edycji Ligi Narodów, a przypomnijmy, że jesteśmy już na półmetku rywalizacji. Podopiecznie Stephana Guya na otwarcie rozgrywek ulegli Danii, a później zgubili punkty z reprezentacją Chorwacji. W piątek Francuzi po raz kolejny się nie popisali i zaledwie zremisowali z Austriakami. Oznacza to, że po rozegraniu trzech z sześciu kolejek “Trójkolorowi” plasują się na ostatnim – zagrożonym spadkiem do dywizji B – miejscu w grupie.

Spotkanie wyglądało tak, jak moglibyśmy się spodziewać. Goście prowadzili grę, ale ostatecznie nie do końca przełożyło się to na dorobek bramkowy. Wynik spotkania otworzył już w 37. minucie Andreas Weimann, który wykorzystał podanie Konrada Laimera. Bardzo długo wydawało się, że podopiecznych Ralfa Rangnicka stać nawet na pokonanie Francuzów, ale na siedem minut przed końcem do siatki trafił Kylian Mbappe, który uratował “Trójkolorowym” jeden punkt.

Austria – Francja 1:1 (1:0)

1:0 Weimann 37′

1:1 Mbappe 83′

Pierwsza porażka Duńczyków

W drugim ze spotkań Grupy 1. Duńczycy równie niespodziewanie ulegli na własnym terenie reprezentacji Chorwacji. Podopieczni Kaspera Hjumlanda zgromadzili w pierwszych dwóch spotkaniach Ligi Narodów sześć oczek i po zwycięstwach nad Francją i Austrią wydawało się, że kolejną ich ofiarą będą właśnie Chorwaci.

Ci jednak, nie dali łatwo za wygraną i bardzo długo bronili się przed atakami Duńczyków, a po przerwie udało im się nawet przejść do kontrataku. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 69. minucie Marko Pasalić. Tym samym Chorwacja odnotowała swoje pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Narodów.

Dania – Chorwacja 0:1 (0:0)

0:1 Pasalić 69′

Ciekawie także w niższych dywizjach

W jedynym rozgrywanym w piątek spotkaniu dywizji B reprezentacja Izraela pokonała 2:1 Albanię i wskoczyła na pierwsze miejsce w grupie 2., pozostawiając za swoimi plecami piątkowego rywala oraz Islandię. W dywizji C Słowacja skromnie pokonała na wyjeździe Azerbejdżan a Białoruś podzieliła się punktami z niepokonanym jak dotąd Kazachstanem. W dywizji D trzecie zwycięstwo z rzędu odniosła reprezentacja Łotwy, która pewnie zmierza po awans, natomiast w drugim z rozgrywanych w piątek spotkań Andora wywalczyła trzy punkty w starciu z Liechtensteinem.

Dywizja B:

Albania – Izrael 1:2 (1:0)

Dywizja C:

Azerbejdżan – Słowacja 0:1 (0:0)

Białoruś – Kazachstan 1:1 (0:1)

Dywizja D:

Mołdawia – Łotwa 2:4 (1:2)

Andora – Liechtenstein 2:1 (0:0)