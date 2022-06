Mundial jednak nie dla Chile. FIFA umarza postępowanie w sprawie Ekwadoru

Jakiś czas temu pojawiła się informacja jakoby reprezentacja Ekwadoru mogła zostać wykluczona z katarskiego mundialu. Miały być to konsekwencje występów w meczach eliminacyjnych nieuprawnionego do tego zawodnika. FIFA nie zdecydowała się jednak ukarać Ekwadorczyków i zamknęła postępowanie przeciwko federacji.

O niejasnej historii bocznego obrońcy reprezentacji Ekwadoru – Byrona Castillo – poinformowała FIFA federacja Chile. Sugerowali oni, że piłkarz posługuje się fałszywymi dokumentami i w rzeczywistości jest Kolumbijczykiem. W eliminacjach do katarskiego mundialu Castillo wystąpił aż ośmiokrotnie, więc ostatecznie wynikiem postępowania FIFA mogło być ukaranie Ekwadorczyków ośmioma walkowerami. Tak się jednak nie stało.

FIFA zamyka postępowanie

– Po przeanalizowaniu argumentów wszystkich zainteresowanych stron i rozważeniu wszystkich przedstawionych jej elementów, Komisja Dyscyplinarna FIFA postanowiła zamknąć postępowanie przeciwko FEF – czytamy w oficjalnym komunikacie FIFA.

Prawnik działający z ramienia Chilijskiej federacji starał się udowodnić nieprawidłowości w ekwadorskich dokumentach, którymi posługiwał się Castillo. Chilijczycy byli szczególnie zainteresowani ukaraniem reprezentacji Ekwadoru, gdyż to właśnie reprezentacja Chile miałaby zająć miejsce Ekwadorczyków na mistrzostwach świata. Wiemy już, że raczej do tego nie dojdzie, choć stronie chilijskiej przysługuje jeszcze prawo do odwołania się od decyzji.