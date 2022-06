Wisła Kraków zbroi się na pierwszą ligę. Klub potwierdził transfery dwóch zawodników

Vullnet Basha oraz Jakub Niewiadomski wzmacniają “Białą Gwiazdę”. Dla pierwszego z nich będzie to powrót na Reymonta po rocznej przerwie, Niewiadomski trafia natomiast pod Wawel prosto z rezerw Lecha Poznań.

Przy Reymonta spore zmiany. W związku ze spadkiem “Białej Gwiazdy” do Fortuna 1. Ligi klub opuściło już kilku piłkarzy, którzy w minionym sezonie znajdowali w podstawowej jedenastce Wisły. Ostatnio klub poinformował między innymi o rozstaniu z Maciejem Sadlokiem, Marko Poletanoviciem oraz Janem Klimentem. Jednocześnie krakowski klub stara się odpowiednio przygotować na rywalizację w pierwszej lidze.

Powrót

Na Reymonta po rocznej przerwie wraca Vullnet Basha. 31-latek reprezentował już wcześniej barwy Wisły i rozegrał przy Reymonta aż 85 spotkań. Albańczyk związał się z “Białą Gwiazdą” dwuletnią umową. Basha trafia pod Wawel po nieudanej greckiej przygodzie. Piłkarz reprezentował w ubiegłym sezonie barwy AO Ionikos, jednak w Grecji rozegrał zaledwie pięć spotkań, podczas których nie udało mu się zaskarbić zaufania trenera.

Do Wisły trafia również Jakub Niewiadomski. 20-latek również podpisał z krakowskim klubem dwuletni kontrakt. Niewiadomski to wychowanek Lecha Poznań, w którym występował w młodzieżowych zespołach. W 2020 roku miał okazję zadebiutować w pierwszym zespole, jednak niespełna rok później trafił na wypożyczenie do GKS-u Jastrzębie. Lewy obrońca rozegrał tam 26 spotkań i zaliczył trzy trafienia.