Aurelien Tchouameni piłkarzem Realu Madryt!

Miał być Francuz na Santiago Bernabeu latem i jest. Co prawda nie Kylian Mbappe, ale Aurelien Tchouameni. Na tym jednak koniec żartów. Zdobywca podwójnej korony zgarnia konkurencji sprzed nosa jednego z najbardziej utalentowanych środkowych pomocników w Europie.

Od dłuższego czasu mówiło się, że 22-latek to jeden z kolejnych celów transferowych dla Los Blancos. Jeszcze kilka miesięcy temu jego cena miała być znacznie niższa. Do gry jednak weszło PSG, a także Liverpool. Dlatego wg mediów Real Madryt zapłacił 80 milionów euro + 2o mln euro zmiennych, które w większości mają być dość łatwe do osiągnięcia. Jednak mistrz Hiszpanii i zwycięzca Ligi Mistrzów zyskuje kogoś na kim mu bardzo zależało. Aurelien Tchouameni ma wejść do rywalizacji z Casemiro o skład, a w dalszej perspektywie zastąpić Brazylijczyka. Łatwo nie będzie, bowiem Casemiro ma 30 lat, a patrząc na przebieg kariery Luki Modricia, jeszcze kilka ładnych lat może pograć na Bernabeu.

To jednak świetne rozwiązanie dla Realu Madryt. W tym momencie ich ikoniczny tercet środka pola: Casemiro, Modrić i Kroos ma swoich następców w pełni. Był Valverde i Camavinga, teraz dołącza Aurelien Tchouameni. 22-latek podpisał aż sześcioletni kontrakt, co pokazuje, jakie nadzieje są z nim związane. Prezentacja dotychczasowego gracza Monaco odbędzie się we wtorek o godzinie 12:00 w ośrodku treningowym Valdebebas.

Ten transfer może też oznaczać kolejne odejście z klubu. W tym momencie wydaje się, że nie ma miejsca dla Daniego Ceballosa, który byłby siódmy pomocnikiem i miał najdłuższą drogę do składu. Wychowanek Betisu ma kontrakt jeszcze przez dwanaście miesięcy, więc teraz Real ma ostatnią szansę na jakikolwiek zarobek na hiszpańskim pomocniku.