Holandia – Polska: Znamy składy! Będzie debiut w naszej kadrze

Za niecałą godzinę rozpocznie się mecz Holandia – Polska w Rotterdamie. Dla biało-czerwonych to okazja na zmazanie plamy po blamażu w Brukseli. Czesław Michniewicz desygnował już do boju swoich wybrańców. Wśród nich będzie debiutant Jakub Kiwior!

W Spezii gra w roli defensywnego pomocnika, jednak to nominalny środkowy obrońca. 22-latek ma przed sobą okazje do debiutu w naprawdę trudnym meczu z dużym rywalem. Kiwior zagra obok Jana Bednarka na środku obrony. W linii obrony towarzyszyć im będą Matty Cash i Bartosz Bereszyński. Środek pola stworzą Grzegorz Krychowiak oraz Jacek Góralski. Tercet kreatywny to Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski i Nicola Zalewski, zaś na szpicy zobaczymy Krzysztofa Piątka.

🔴 SKŁAD

Ci zawodnicy rozpoczną spotkanie z Holandią – mamy debiutanta!

75 minut do #NEDPOL 🇳🇱🇵🇱 | #NationsLeague pic.twitter.com/GvCN5SJcpV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2022

Holandia z kolei wraca do ustawienia z meczu z Belgią. Niestety, Louis van Gaal desygnuje znowu do boju niemalże najlepszych. W składzie brakuje jedynie Virgila van Dijka. Poza tym Oranje praktycznie w galowym zestawieniu, które na pewno nie ułatwi zadania. Tym bardziej pamiętając, że Holendrzy mają na swoim koncie dwie wygrane w czerwcowych meczach Ligi Narodów.

Początek meczu na De Kuip o godzinie 20:45. Transmisja na antenie TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 1.