Pedro Tiba blisko powrotu do ligi portugalskiej

W poprzednim tygodniu stało się jasne, że Pedro Tiba nie zostanie piłkarzem Legii Warszawa. Pomocnikiem interesowała się także Jagiellonia Białystok, ale wszystko wskazuje na to, że 33-latek zostanie piłkarzem Chaves.

O zerwanych rozmowach Tiby z Legią pisaliśmy tutaj. Według informacji portugalskiego “O Jogo” piłkarz jest bardzo blisko tego, by wrócić do swojego kraju. Nowym pracodawcą pomocnika miałoby być Chaves, w którym Tiba występował w sezonie 2017/18, a więc tuż przed przejściem do Lecha Poznań.

Wspominany sezon był dla Tiby bardzo dobry. Licząc wszystkie rozgrywki Portugalczyk strzelił dla Chaves jedenaście goli, a do nich dołożył siedem asyst.