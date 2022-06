🇦🇲 Armenia – Szkocja 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (14.06.2022)

We wtorkowym spotkaniu dywizji B Ligi Narod贸w zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w obecnej edycji rozgrywek wygra艂y tylko raz. Reprezentacja Armenii podejmie na w艂asnym terenie Szkocj臋.

Armenia – Szkocja zapowied藕 (wtorek, 18:00)

Reprezentacja Armenii ma ju偶 na swoim koncie dwie pora偶ki w obecnej edycji Ligi Narod贸w. Ormianie co prawda zdo艂ali na otwarcie pokona膰 Irlandi臋, ale w kolejnych dw贸ch spotkaniach wyjazdowych ulegli najpierw Szkocji, a p贸藕niej Ukrainie. W pierwszym spotkaniu wtorkowych rywali Szkoci nie dali reprezentacji Armenii najmniejszych szans. Czy tak b臋dzie i tym razem?

Szkoci rozegrali do tej pory tylko dwa mecze w obecnej edycji Ligi Narod贸w. W perspektywie maj膮 jeszcze dwa starcia z niepokonan膮 jak dot膮d Ukrain膮. Je艣li wi臋c go艣cie wtorkowego spotkania marz膮 o awansie do wy偶szej dywizji to na pewno potrzebne do tego b臋dzie zwyci臋stwo nad Armeni膮.

Armenia – Szkocja nasze typy

Spodziewamy si臋 g艂adkiego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Szkocja 1.60 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.15 Zagraj

Armenia – Szkocja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Armenii, kurs: 6.30

remis, kurs: 3.90

wygrana Szkocji, kurs: 1.60

Armenia – Szkocja fakty meczowe

Szkocja i Armenia maj膮 na swoim koncie po jednym zwyci臋stwie w obecnych rozgrywkach

Armenia przegra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Szkocja wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Armenia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ukraina – Armenia 3:0

Szkocja – Armenia 2:0

Armenia – Irlandia 1:0

Norwegia – Armenia 9:0

Armenia – Czarnog贸ra 1:0

Szkocja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Irlandia – Szkocja 3:0

Szkocja – Armenia 2:0

Szkocja – Ukraina 1:3

Austria – Szkocja 2:2

Szkocja – Polska 1:1

