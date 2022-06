LA Galaxy – Portland Timbers 🇺🇸 Typy, kursy (18.06.2022)

Za Oceanem Atlantyckim sezon trwa w najlepsze. Po przerwie reprezentacyjnej, liga MLS wraca do gry. W sobotni wiecz贸r Los Angeles Galaxy spotka si臋 z Portland Timbers. Faworytem b臋d膮 gospodarze.

LA Galaxy – Portland Timbers zapowied藕 (sobota, 23:00)

Gospodarze to czo艂贸wka konferencji zachodniej ligi MLS. Po czternastu meczach zajmuj膮 pi膮te miejsce, ale przy wygranej w zaleg艂ym meczu, jest szansa nawet przeskoczy膰 Real Salt Lake. To oznacza, 偶e LA Galaxy lada moment mo偶e si臋 jeszcze zbli偶y膰 do ligowej czo艂贸wki. Trudno jednak b臋dzie wskoczy膰 na pierwsze miejsce, kt贸re bezpo艣rednio gwarantuje awans do 1/4 fina艂u MLS. Celem minimum jednak jest pozostanie w si贸demce, kt贸ra gwarantuje play-offy i d艂u偶szy sezon.

Dru偶yna Jaros艂awa Niezgody dopiero na dwunastym miejscu, ze strat膮 czterech punkt贸w do si贸dmego Seattle Sounders. Niewiele i daje realn膮 szans臋 na walk臋 o play-offy K艂opotem p贸ki co jest defensywa, kt贸ra przyjmuje zdecydowanie zbyt wiele goli – 25 w 15. meczach. Je艣li to si臋 uda poprawi膰, w贸wczas b臋d膮 realnie mogli my艣le膰 o czym艣 wi臋cej ni偶 tylko dograniu sezonu.

LA Galaxy – Portland Timbers kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

LA Galaxy, kurs: 1,72

remis, kurs: 4,00

Portland, kurs: 4,40

LA Galaxy – Portland Timbers nasze typy

Zwyci臋stwo gospodarzy oraz gole z obu stron, to nasze typy na sobotni wiecz贸r w USA.

LA Galaxy – Portland Timbers fakty meczowe

Mecz 16. kolejki MLS. Gospodarze zajmuj膮 5. miejsce i maj膮 23pkt, za艣 go艣cie 12. z dorobkiem 15 “oczek” w konferencji zachodniej

Los Angeles Galaxy zgarn臋li w domu 12pkt w siedmiu meczach

Portland Timbers na wyjazdach maj膮 tylko sze艣膰 oczek w o艣miu grach. Warto doda膰 bilans bramkowy: 9:15

Ostatni mecz tych ekip w kwietniu wygrali Galaxy 3:1

