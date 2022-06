Wiemy już, czym jest “perspektywa marsjańska”. Algorytm Kasia przeprasza kibiców Wisły

Umówmy się, można spadać z Ekstraklasy w stylu nieco lepszym niż Wisła Kraków. “Biała Gwiazda” zaliczyła ostatnio serię wizerunkowych wpadek, z których każda kolejna miała pierwotnie naprawić konsekwencje poprzedniej. Tak było i tym razem, gdy za kuriozalną ankietę dotyczącą cen karnetów, kibiców przeprosił… algorytm Kasia.

Przy Reymonta mieliśmy ostatnio prawdziwą serię niefortunnych zdarzeń. Wszystko zaczęło się oczywiście od spadku klubu z PKO BP Ekstraklasy. Później nastąpił wymowny miesiąc milczenia, po którym zarząd miał wyjść do kibiców z wnioskami i konkretnymi informacjami dotyczącymi tego, co poszło nie tak. Podczas trwającej niemal półtorej godziny konferencji prasowej nie usłyszeliśmy jednak żadnych konkretów.

Kuriozalna ankieta i absurdalne przeprosiny

W międzyczasie klub postanowił także w dość kuriozalny sposób przekonać kibiców do wyższych cen karnetów. Zasugerowano, że osoby, którym naprawdę zależy na powrocie Wisły Kraków do Ekstraklasy powinny zapłacić za karnet na mecze pierwszej ligi, tyle co za karnet na Ekstraklasę. Format ankiety spotkał się ze sporym oburzeniem fanów. Klub postanowił przeprosić, ale wygląda na to, jakby słowo “przepraszam” nie mogło przejść przez gardło niektórych osób zarządzających “Białą Gwiazdą”, więc ostatecznie kibiców przeprosił… algorytm Kasia.

Komunikat Kasi do kibiców 📣 pic.twitter.com/OKoPyFMd8q — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 15, 2022

Kiedy podczas konferencji prasowej Jarosław Królewski wspominał o wzmocnieniu “perspektywy marsjańskiej” niewielu wiedziało, co właściciel Wisły ma na myśli. Teraz już chyba wiemy.