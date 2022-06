Anglia K – Belgia K. Typy, kursy (16.06.2022)

W czwartek wieczorem dojdzie do towarzyskiego meczu w piłce nożnej kobiet. O godzinie 21:00 reprezentacja Anglii zmierzy się z Belgią.



Anglia K – Belgia K zapowiedź (czwartek, 21:00)

Reprezentacja Anglii nie zaznała porażki już od 13 kwietnia 2021 roku, kiedy przegrała z Kanadą 0:2. Następnie zespół zanotował sześć zwycięstw z rzędu, a następnie dwukrotnie remisował. Ostatnie spotkania to jednak powrót na ścieżkę zwycięstw – Anglii udało się ograć Niemcy, Macedonię Północną oraz Irlandię Północną.

Bardzo dobrze radzi sobie reprezentacja Belgii, która wygrała ostatnie dwa mecze. Co więcej, Belgijki zrobiły to bardzo wysoko – 5:0 ograna została Albania, z kolei Kosowo aż 6:1. Ogólnie, ostatnia porażka Belgii miała miejsce 26 października 2021 roku, gdy lepsza okazała się reprezentacja Norwegii, która wygrała 4:0.

Anglia K – Belgia K kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Anglia wygra, kurs: 1.20

remis, kurs: 6.00

Belgia wygra, kurs: 10.00

Anglia K – Belgia K nasze typy

Nasze typy Powyżej 2,5 gola w meczu 1.42 ZAGRAJ

ZAGRAJ Anglia 1.20 ZAGRAJ

Anglia K – Belgia K fakty meczowe

Belgia po raz ostatni przegrała mecz 26 października 2021 roku

Anglia po raz ostatni przegrała mecz 13 kwietnia 2021 roku

Anglia wygrała trzy ostatnie mecze, a Belgia dwa

Anglia K pięć ostatnich meczów

vs. Irlandia Północna 5:0

vs. Macedonia Północna 10:0

vs. Niemcy 3:1

vs. Hiszpania 0:0

vs. Kanada 1:1

Belgia K pięć ostatnich meczów

vs. Kosowo 1:6

vs. Albania 0:5

vs. Rosja 0:0, karne: 7:6

vs. Walia 0:0, karne: 3:1

vs. Słowacja 4:0