Damian Kądzior trafi do Lecha Poznań? Znamy nazwisko potencjalnego następcy

Lech Poznań po raz trzeci w ostatnich latach próbuje pozyskać Damiana Kądziora. Wydaje się, że temat jest poważny i reagować chce także sam Piast. Klub z Gliwic poszukuje już zawodnika, który wypełniłby lukę po byłym piłkarzu Dinama Zagrzeb.

Damian Kądzior w Lechu?

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Kolejorz starał się o pozyskanie Damiana Kądziora w 2018 roku. Wówczas jego transfer opiniował Nenad Bjelica, jednak pod koniec sezonu trener został zwolniony z klubu, a następnie trafił do Dinama Zagrzeb. I to właśnie mistrzowie Chorwacji sięgnęli po Kądziora, dla którego była to okazja do swojego pierwszego wyjazdu poza Polskę.

Drugie podejście poznaniaków do transferu Kądziora miało miejsce przed rokiem. Wówczas ostatecznie zadecydowano o tym, że zamiast Polaka do KKS-u trafi Adriel Ba Loua.

Jak będzie tym razem? Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki, Lech Poznań i Piast Gliwice są już bardzo blisko porozumienia. Kwota transferu za jaką 30-latek przeniósłby się na Bułgarską ma wynieść 500 tysięcy euro. Sam zawodnik jest podobno bardzo zainteresowany takim ruchem.

Kto zastąpi Kądziora?

Z odejściem swojego najlepszego zawodnika liczy się Piast Gliwice i trener Waldemar Fornalik. Piąty zespół ubiegłego sezonu musiałby zatem zadbać o odpowiednie zastępstwo w przypadku straty Kądziora. Jak poinformował również Tomasz Włodarczyk, bardzo poważnym kandydatem do tego, by wrócić na stadion przy Okrzei jest Jorge Felix.

Hiszpan występował w barwach Piasta w latach 2018 – 2020 i już w swoim pierwszym zdobył z gliwickim zespołem mistrzostwo Polski. Podczas drugiej kampanii Piastunki zgarnęły brązowy medal, a sam Felix został wybrany najlepszym zawodnikiem Ekstraklasy.

Od 2020 roku Felix występuje w tureckim Sivassporze. Podczas ubiegłego sezonu 30-latek zdobył trzy bramki w dwunastu meczach. Jego kontrakt wygasa wraz z 30 czerwca i nie zostanie przedłużony. Dzięki temu piłkarz mógłby dołączyć do Piasta jako wolny zawodnik.