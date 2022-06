Coritiba – Athletico PR 🇧🇷 Typy, kursy (19.06.2022)

Derby Kurytyby b臋d膮 hitem niedzielnych spotka艅 w Brazylii. Na Couto Pereira faworytem b臋d膮 oczywi艣cie gospodarze, kt贸rzy u siebie s膮 bardzo mocni. Czy to oni zwyci臋偶膮 w meczu, kt贸ry kibice okre艣laj膮 jako Atletiba?

Coritiba – Athletico PR zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze to dru偶yna swojego boiska. Tak by艂o od wielu lat i to si臋 nijak nie zmienia. W tym sezonie zacz臋li dobrze na Couto Pereira. Tam zgarn臋li ju偶 13pkt w sze艣ciu meczach. Szkopu艂 w tym, 偶e na wyjazdach tylko dwa oczka. To ogromna r贸偶nica, pokazuj膮ca rozstrza艂 dyspozycji ze wzgl臋du na miejsce rozgrywania spotka艅. Derby niby rz膮dz膮 si臋 swoimi prawami, jednak Coritiba b臋dzie tutaj faworytem. Oczywi艣cie graj膮 z wy偶ej notowanym rywalem, ale na swoim wype艂nionym po brzegi obiekcie, b臋d膮 mieli ogromne wsparcie. Torcida Jovem z Kurytyby to jedna z najefektowniejszych grup kibic贸w w Brazylii.

Athletico PR wyprzedza lokalnego rywala o osiem pozycji, co mo偶e robi膰 wra偶enie. Tyle 偶e ta odleg艂o艣膰 to jednocze艣nie… trzy punkty. 艢cisk w tabeli Brasileirao jest ogromny. W jednej kolejce mo偶na zrobi膰 du偶y awans, nawet o kilka pozycji, by kilka dni p贸藕niej zrobi膰 podobny ruch w d贸艂. Athletico jednak w ostatnich tygodniach g艂贸wnie idzie w g贸r臋. Na pocz膮tku sezonu trzy pora偶ki, ale teraz seria sze艣ciu mecz贸w bez pora偶ki, z czego trzy wygrane i trzy remisy. Warto doda膰, 偶e dwa spotkania na wyjazdach uda艂o im si臋 wygra膰, ogrywaj膮c Cuiabe oraz Juventude na dw贸ch kra艅cach kraju.

Coritiba – Athletico PR kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Coritiba, kurs: 2,55

remis, kurs: 3,10

Athletico, kurs: 3,00

Coritiba – Athletico PR nasze typy

Typujemy wygran膮 gospodarzy, ale jednak sk艂aniamy si臋 ku niskim wynikom, np. 1:0 lub 2:0

Nasze typy Coritiba 2,55 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1,65 Zagraj

Coritiba – Athletico PR fakty meczowe

Mecz 13. kolejki ligi brazylijskiej. Gospodarzy maj膮 15pkt i zajmuj膮 12. miejsce, za艣 go艣cie o trzy oczka wi臋cej i s膮 na czwartym miejscu

To spotkanie jest derbami Kurytyby, popularnie nazywane przez kibic贸w AtleTiba

Athletico PR mimo miejsca w czo艂贸wce ma ujemny bilans bramkowy – 12:13

Coritiba to dru偶yna swojego boiska – 13 z 15. punkt贸w zdobyli u siebie

Ostatnie derby – w marcu tego roku – zako艅czy艂y si臋 remisem 1:1

