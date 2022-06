Jacek Góralski zagra w Bundeslidze!

Jeśli ktoś uważa, że transfer do ligi kazachskiej to wypisanie się z poważnego grania, jest w błędzie. Jacek Góralski zamienił Kajrat Ałmaty na VFL Bochum. Beniaminek tegorocznej Bundesligi pozyskał Polaka na pół roku przed mundialem.

Jacek Góralski podpisał dwuletni kontrakt z klubem z Zagłębie Ruhry i już od pierwszego dnia przygotowań do nowego sezonu Bundesligi będzie gotowy do dyspozycji Bochum. Reprezentant Polski jednocześnie zyska idealny poligon na przygotowanie się do katarskiego mundialu. Z drugiej strony droga do składu będzie znacznie trudniejsza, niż dotychczas w Kazachstanie.

Dla wychowanka Zawiszy Bydgoszcz to już trzeci zagraniczny klub. Na początku 2018 roku trafił z Jagiellonii Białystok do Łudogorca Razgrad. W Bułgarii spędził dwa lata, mając udział w… trzech mistrzostwach. Na początku 2020 roku trafił do Kajratu Ałmaty, z którym zdołał zgarnąć mistrzostwo oraz puchar Kazachstanu. Teraz na dwa kolejne sezony trafia do VFL Bochum, czyli klubu, który w przeszłości reprezentowało wielu Polaków.

Bochum w minionym sezonie Bundesligi zajęło 13. miejsce, nie mając najmniejszych kłopotów z utrzymaniem. Warto dodać, że klub z zachodniego krańca Niemiec potrafił pokonać mistrza i wicemistrza. Z Bayernem udało się wygrać 4:2 na własnym stadionie, zaś z Borussią Dortmund 4:3 na wyjeździe!