Mateusz Lis piłkarzem Southamptonu!

Gdyby zapytać przeciętnego polskiego kibica, w jakim klubie grał ostatnio Mateusz Lis, prawdopodobnie mógłby nie wiedzieć. Tymczasem 25-letni polski golkiper podpisał 5-letni kontrakt z Southamptonem!

Od półtora miesiąca Mateusz Lis pozostawał bez klubu. Dokładnie 4 maja polski bramkarz złożył oświadczenie o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z Altay. Chodziło oczywiście o zaległości finansowe tureckiego klubu wobec Polaka. Od kilku tygodni coraz głośniej było o potencjalnym transferze do Premier League. Dzisiaj sprawa została potwierdzona. 25-latek został graczem Świętych.

Mateusz Lis to wychowanek Promienia Żary, klubu z woj. lubuskiego. Po drodze była gra w juniorach UKP Zielona Góra, a do piłki seniorskiej wchodził w Lechu Poznań. W międzyczasie był jeszcze w Miedzi Legnica, Podbeskidziu Bielsko-Biała czy Rakowie Częstochowa. W Ekstraklasie na dobre zaczął grać w sezonie 2018/2019 dla Wisły Kraków, wtedy rozegrał 35 spotkań. Kolejnym udanym sezonem były rozgrywki 2020/2021, gdy rozegrał 27 meczów. Miniony sezon także rozpoczął w barwach Białej Gwiazdy, jednak po chwili trafił do tureckiego Altay. W tamtejszej lidze wystąpił aż 35 razy. Polak zbierał pozytywne recenzje, broniąc m.in. dwa rzuty karne.

Na uwagę zasługuje długość kontraktu. Pięcioletnia umowa daje podstawy ku temu, że Święci mocno wierzą w swojego nowego zawodnika. Póki co jednak klub i zawodnik muszą poczekać na pozwolenie na pracę dla golkipera. Przypomnijmy, że od kilku lat piłkarzem Southamptonu jest inny Polak – Jan Bednarek. Warto dodać jednocześnie, że klub ogłosił dzisiaj transfer także innego golkipera. Jest nim 20-letni Gavin Bazunu z rezerw Manchesteru City.