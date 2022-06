Wisła Kraków przygotowuje się do startu 1 Ligi. Jakie transfery przeprowadziła Biała Gwiazda?

Wisła Kraków stanie w nadchodzącym sezonie przed trudną misją, aby szybko powrócić do PKO Ekstraklasy. Jakie ruchy transferowe do klubu jak na razie wykonała Biała Gwiazda?

Vullnet Basha

Powrót Albańczyka można oceniać na dwa sposoby. Z jednej strony przy Reymonta znajdzie się zawodnik, który doskonale orientuje się w realiach klubu i bardzo dobrze go zna. Jednakże jednocześnie trzeba być świadomym tego, że Basha podczas rocznej przygody w Grecji swój ostatni mecz rozegrał jeszcze podczas rundy jesiennej – konkretnie w listopadzie 2021. Czy teraz 31-latek będzie w stanie znów wejść w odpowiedni rytm? Widzimy argumenty przemawiające zarówno za pozytywną, jak i negatywną weryfikacją tego transferu.

Bartosz Jaroch

Solidny sezon za sobą w Fortuna 1 Lidze ma Bartosz Jaroch. Prawy obrońca, który rozegrał w barwach Resovii 32 mecze został ściągnięty przez Białą Gwiazdę. Taki ruch możemy odbierać jako próba zagarnięcia przez Wisłę piłkarzy ogranych na poziomie zaplecza Ekstraklasy. Wobec prawdopodobnego odejścia Konrada Gruszkowskiego śmiało możemy spodziewać się tego, że Jaroch z miejsca stanie się podstawowym piłkarzem drużyny Jerzego Brzęczka.

Igor Łasicki

Transfer Igora Łasickiego wygląda zdecydowanie najbardziej efektownie ze wszystkich przeprowadzonych do Wisły Kraków. Obrońca nie był wprawdzie pierwszym wyborem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin, ale kiedy tylko była potrzeba wejścia na boisko, nie zawodził. Nie da także oprzeć się wrażeniu, że kariera Łasickiego wyhamowała poprzez zerwanie więzadeł. Teraz Łasicki będzie miał idealną okazję do tego, by stać się liderem całej defensywy swojego zespołu.

Jakub Niewiadomski

Wisła postawiła także na transfer Jakuba Niewiadomskiego, który będzie mógł zbierać minuty dla młodzieżowca. Lewy defensor jest wychowankiem Lecha Poznań, który ostatecznie nie zdecydował się na niego postawić. Przez pół sezonu 2021/22 Niewiadomski występował na poziomie 1 Ligi w barwach GKS-u Jastrzębie. Liczby? Trzynaście meczów i dwa gole. Kwestia tego jak poradzi sobie przy Reymonta jest dużą zagadką.

Michał Żyro

Dotychczasowe transfery zamyka osoba Michała Żyro. To właśnie były piłkarz Jagiellonii Białystok ma stanowić o sile ataku Białej Gwiazdy. Dla samego zawodnika jest to spora szansa na przełamanie i powrót do lepszej dyspozycji. Ostatnia kampania dla 29-latka nie była zbyt udana – na poziomie Ekstraklasy zdobył tylko jednego gola grając w dwóch klubach. Czy odnajdzie się na zapleczu elity? Takiego scenariusza nie możemy wykluczyć.