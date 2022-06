Pep Guardiola traci kluczowego asystenta! Juanma Lillo wraca na swoje

Fani Manchesteru City wiedzą, ile znaczył dla zespołu. Dla przeciętnego kibica to tylko asystent, ale Pep Guardiola traci kogoś więcej. Juanma Lillo wraca do roli pierwszego trenera. Dotychczasowy współpracownik Pepa, trafia do katarskiego Al-Sadd.

56-letni trener nie ma na swoim koncie zbyt wielkich sukcesów. Jednak wszyscy fani Pepa Guardioli doskonale zdają sobie sprawę, jak ich ulubieniec traktuje właśnie tego szkoleniowca. Juanma Lillo w ostatnich dwóch latach był asystentem Katalończyka i według wielu mocno usprawnił pracę sztabu The Citizens. Dodatkowo uchodził za ulubieńca piłkarzy mistrz Anglii, ze względu na podejście do nich oraz ogromną merytoryczną wiedzę.

Teraz Juanma Lillo wraca do samodzielnej pracy i trafia do katarskiego Al-Sadd. Co ciekawe to kolejny “egzotyczny” klub w jego CV. Przed Manchesterem City pracował w chińskim Qingdao Huanghai, japońskim Vissel Kobe czy kolumbijskim Atletico Nacional. Warto dodać, że jeszcze wcześniej miał okazje pracować w roli asystenta Jorge Sampaoliego. Zarówno w reprezentacji Chile, jak i Sevilli, do której Argentyńczyk trafił kilka lat temu.

Z Guardiolą poznał się kilkanaście lat temu w… Meksyku. Juanma Lillo prowadził wówczas Dorados Sinaloa, w którym Pep kończył karierę. Wtedy to starszy z tego duetu był “szefem”, a bardziej utytułowany – dzisiaj – podwładnym. Jednak już wtedy Guardiola wiedział, że od tego trenera będzie czerpał garściami. W wielu książkach Katalończyk podkreślał, ile Lillo wniósł do jego warsztatu trenerskiego.