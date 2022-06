Miroslav Klose trenerem w Austrii, a mógł pracować w… Polsce

Legendarny niemiecki napastnik na dobre rusza w trenerską przygodę. Rekordzista goli na mistrzostwach świata właśnie objął austriacki Altach. Praca w austriackiej Bundeslidze będzie pierwszą samodzielną posadą dla Niemca. Co ciekawe Miroslav Klose po drodze był rozpatrywany w jednym z polskich klubów.

44-latek trafia do klubu, który był o krok od spadku do drugiej ligi. Altach rzutem na taśmę uratowało się przed relegacją. Co ciekawe Miroslav Klose zastąpi na stanowisku Ludovica Magnina, czyli innego gracza znanego z boisk Bundesligi. Oczywiście piłkarskie CV zdecydowanie po stronie nowego szkoleniowca austriackiego klubu. Jednak dla byłego napastnika to pierwsza posada w seniorskiej piłce.

Do tej pory prowadził drużynę Bayernu Monachium do lat 17. Ponadto był asystentem Hansiego Flicka w pierwszym zespole. Odszedł jednak po przyjściu na Allianz Arenę Juliana Nagelsmanna. Ostatnio pomagał Flickowi także przy reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Teraz jednak idzie “na swoje”.

Warto dodać, że po drodze Miroslav Klose mógł objąć… Pogoń Szczecin. Jak poinformował Daniel Trzepacz z serwisu PogońSportNet.pl, Niemiec urodzony w Opolu rozmawiał z Portowcami. Odbyło się to z inicjatywy Kosty Runjaicia, który wiedział już wówczas o swoim odejściu z klubu. Ostatecznie Portowcy nie zdecydowali się na zatrudnienie Klose. Jednym z powodów miało być zbyt małe doświadczenie w pracy z seniorami.