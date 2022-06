Ekstraklasa: Pierwszy tydzień przygotowań za nami

Kluby naszej ukochanej ligi ruszyły z przygotowaniami. Ekstraklasa startuje w połowe lipca, a to znak, że niewiele czasu pozostało klubom do wyszlifowania formy. Jak zaczęło osiemnaście klubów? Czas na przegląd!

Lech Poznań

Mistrz Polski miał w spokoju przygotowywać się do europejskich pucharów. Kłopoty osobiste Macieja Skorży sprawiły, że nie ma tego entuzjazmu, który był po mistrzostwie. Nowym szkoleniowcem Kolejorza zostanie Holender John van den Brom. To będzie oznaczało kolejne przetasowania w sztabie szkoleniowym – m.in. odejście Rafała Janasa czy Wojciecha Makowskiego.

Lech poznał także rywali w walkę o Ligę Mistrzów. Najpierw Karabach Agdam, a później może być FC Zurich. Bardzo trudna droga przed poznaniakami.

Raków Częstochowa

Wicemistrz kraju skupia się na utrzymaniu w składzie Iviego Lopeza. Do mediów przedostała się informacja o niskiej klauzuli w kontrakcie Hiszpana – mówi się o 1,4 mln euro. Teraz częstochowianie robią wszystko, by ich największa gwiazda pozostała w klubie.

Częstochowianie ponadto zagrają z Astaną w II rundzie Ligi Konferencji.

Pogoń Szczecin

W zachodniopomorskim względny spokój. To był pierwszy tydzień pracy Jensa Gustafssona z drużyną. Szwed mógł się zapoznać z nowym klubem i zawodnikami. Ponadto ekipa po raz pierwszy trenowała na jednym z nowych boisk, a ponadto Portowcy od nowego sezonu będą jeździli nowym klubowym autokarem. Nim pojadą na lotnisko, by polecieć na mecz z KR Reykjavik w Lidze Konferencji. Jeśli uda się ograć Islandczyków, wówczas ruszą na dwumecz z Brondby!

𝙋𝙞𝙢𝙥 𝙢𝙮 𝙧𝙞𝙙𝙚 😎 Tak w ostatnich dniach powstawał nasz klubowy autokar 🆕 pic.twitter.com/7SiO3F08dC — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) June 18, 2022

Lechia Gdańsk

Nad morzem, podobnie jak w Poznaniu, Szczecinie i Częstochowie wyczekiwali losowania europejskich pucharów. Lechia zagra z klubem Gorana Pandeva, a później może trafić na rywala o tych samych barwach – Rapid Wiedeń. Co ciekawe we wtorek klub mógł być dumny ze swojego rocznika 2010, który jako SP5 z Gdańska wygrał Turniej o Puchar Tymbarku w kategorii U12.

Piast Gliwice

Gliwiczanie zgarnęli Grzegorza Tomasiewicza ze Stali Mielec. Wydaje się, że to może być kolejny piłkarz, który zrobi kolejny krok do przodu u trenera Waldemara Fornalika. Tymczasem już wiadomo, że zabraknie Martina Konczkowskiego na prawej stronie, a nie wiadomo jeszcze, co z Damianem Kądziorem. O odejściu reprezentanta Polski ponownie mówi się w kontekście transferu do Lecha Poznań.

Wisła Płock

Pierwszy tydzień spokojnie upłynął w Płocku. Na uwagę zasługują przedłużenia kontraktów z dotychczasowymi piłkarzami. Wychowanek Aleksander Pawlak ma nową umowę do 2025 roku. Zaledwie o dwanaście miesięcy swój kontrakt przedłużył Jakub Rzeźniczak, dla którego to będzie czwarty sezon w Płocku.

Z klubem pożegnał się z kolei Milan Obradović, czyli jeden z największych niewypałów transferowych ostatnich lat.

Radomiak

Ubiegłoroczny beniaminek rozpoczął m.in. od wzmocnienia bramki. Wobec możliwego odejścia Filipa Majchrowicza, Radomiak poszedł sprawdzoną drogą. Do klubu trafił Gabriel Kobylak z Legii Warszawa. W stołecznym klubie ostatnio nie grał, gdyż był wypożyczony do Puszczy Niepołomice. Golkiper z Podkarpacia to już ograny młodzieżowiec na poziomie I ligi.

Górnik Zabrze

Pierwszy klubem, który popisał się absurdalnym zwolnieniem jest 14-krotny mistrz Polski. Jan Urban zrealizował cel i zajął miejsce w TOP10. Niestety, miał swoje zdanie i za to zapłacił posadą. Warto dodać, że prezes próbował zwolnić do dwa razy. Za pierwszym razem się nie udało, za drugim tak, ale teraz KSG jest bez trenera na początku przygotowań…

Cracovia

Pasy spokojnie rozpoczynają przygotowania. Póki co wiadomo, że z klubu odchodzą Damir Sadiković oraz Rivaldinho. Wczoraj pisaliśmy o tym, że Jacek Zieliński nie widzi tych obcokrajowców w planach klubu i dlatego obu w najbliższym sezonie nie zobaczymy w składzie.

Legia Warszawa

Klubowe rezerwy sięgnęły po wojewódzki puchar i będą mogły zagrać na szczeblu ogólnokrajowym w Pucharze Polski. Warto dodać, że w środę ostatni mecz poprowadził “dwójkę” Marek Gołębiewski. W “jedynce” pracę rozpoczął Kosta Runjaić. Co ciekawe dostał na początek bramkarza. Z Zagłębia Lubin trafił na Łazienkowską Dominik Hładun.

Warta Poznań

Zieloni wzmacniają sztab trenerski. Przez kilka miesięcy Dawidowi Szulczkowi pomagał Wojciech Tomaszewski, który łączył pracę asystenta z zarządzaniem klubową akademią. Teraz jednak Szulczek zyskuje sprawdzonego człowieka. Arkadiusz Szczerbowski trafia do Warty z Wigier Suwałki. To nie przypadkowy kierunek. Obaj panowie współpracowali już w drugoligowcu przez 10 miesięcy. Zatem łatwiej będzie wejść Szczerbowskiemu w tryby pracy trenerskiego objawienia ubiegłego sezonu.

Nowa twarz w sztabie szkoleniowym Warty Poznań 🟢⚪️

Trenerze, witamy w Zielonej Rodzinie! 🤝 Szczegóły 👉🏼 https://t.co/rBCDtZ6BfS pic.twitter.com/cpmUrvZeTY — Warta Poznań (@WartaPoznan) June 13, 2022

Jagiellonia Białystok

Nowego trenera ma także Jagiellonia. Klub z Podlasia zakończył współpracę z Piotrem Nowakiem, a nowym szkoleniowcem został Maciej Stolarczyk. Dotychczasowy selekcjoner U21 zakończył pracę z młodzieżówką i szybko znalazł nowego pracodawcę.

Warto dodać, że z klubem pożegna się wielki talent Jan Faberski. 16-latek zasili akademię Ajaxu Amsterdam!

Zagłębie Lubin

Miedziowi trochę przetrzebieni. Bezgotówkowo odeszli Łukasz Poręba oraz Patryk Szysz, co trzeba uznać za ogromne straty sportowe. Do klubu wrócił z kolei Arkadiusz Woźniak, czyli wychowanek Zagłębia. Po czterech latach ponownie założy koszulkę Miedziowych.

Warto dodać, że w tym sezonie Zagłębie czekają podwójne derby ze Śląskiem. Pierwsze zespoły spotkają się na inauguracje, a później dojdzie do spotkania… rezerw na poziomie II ligi, po awansie młodych graczy lubinian.

Stal Mielec

W Mielcu pojawił się nowy bramkarz – Bartosz Mrozek – który przyszedł z Lecha Poznań. Warto dodać, że z klubem nowy kontrakt podpisał Mateusz Mak. Jeden z braci bliźniaków zaliczył kapitalną jesień ubiegłego sezonu. Niestety, zimą zdiagnozowano u niego kłopoty z sercem, wobec czego niemal całą wiosnę stracił. Teraz jednak Stal przedłuża z nim kontrakt i zapewne liczy na powrót do dyspozycji z początku poprzednich rozgrywek.

Śląsk Wrocław

Pierwszy tydzień pod wodzą Ivana Djurdjevicia, który kompletuje swój sztab trenerski. Wśród nich będą osoby związane dotychczas ze Śląskiem. Mowa o Marcinie Dymkowskim, z którym Djurdjević zna się jeszcze z czasów gry w Lechu Poznań. Ponadto będzie Maciej Stachowiak, dotychczasowy asystent Serba w Chrobrym, a wraz z nim przenosi się trener bramkarzy Mariusz Bołdyn. Z kolei ze Stali Mielec do klubu trafił Krzysztof Kapelan, trener przygotowania motorycznego. W ekipie zostają także analitycy z Andrzejem Gomołyskiem na czele oraz pozostali członkowie sztabu, którzy pracowali już we wrocławskim klubie.

Miedź Legnica

Mistrz I ligi ogłosił hitowy transfer Angelo Henriqueza. Kilka lat temu wchodził do dorosłego futbolu w Universidad de Chile pod wodzą Jorge Sampaolego. Wtedy był ogromnym talentem, którym zainteresował się Manchester United, ściągając do siebie. Teraz Chilijczyk chce się przypomnieć w Europie, więc trafia na 3-lata do Legnicy!

Ponadto klub pochwalił się nową współpracą z firmą dostarczającą nowoczesne systemy GPS dla piłkarzy. Według Miedzi, dolnośląski klub jest pierwszym w Polsce, który skorzysta z nowatorskich rozwiązań.

💥 28-letni napastnik Angelo Henriquez wzmacnia Miedź 💥 Chilijczyk od kilku dni przebywa w Legnicy, przeszedł pomyślnie testy medyczne i podpisał z Miedzią 3-letni kontrakt ✍️ Angelo, witamy w Miedzi i życzymy powodzenia w zielono-niebiesko-czerwonych barwach ‼️ pic.twitter.com/5L0A9SuMQR — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) June 15, 2022

Widzew Łódź

Łodzianie w czwartek ruszyli ze sprzedażą karnetów i już pierwszego dnia pobili rekord dobowy. Tradycyjnie ogromne zainteresowanie abonamentami już na nikim nie robi wrażenia, mimo że mówimy o kosmicznych – jak na polskie warunki – liczbach. W sobotę humory kibiców Widzewa ponownie poprawione. Tym razem zwycięstwem z Lechem w pierwszym sparingu.

Korona Kielce

Kielczanie rozpoczęli już ruchy transferowe. Póki co jednak ich najważniejszym transferem nie było przyjście/odejście piłkarza. Mowa o wzmocnieniach sztabu trenerskiego. Górnik Łęczna spadł z Ekstraklasy, z klubem pożegnał się Michał Macek. Złocisto-krwiści ściągnęli zatem do siebie specjalistę do stałych fragmentów gry. To może być wartość nawet kilku punktów więcej w sezonie. Dla beniaminka taka pomoc może okazać się bezcenna. Podobnie zresztą, jak obecność byłego trenera reprezentacji Polski. Jarosław Tkocz za kadencji Adama Nawałki odpowiadał za bramkarzy i taką działkę dostał także w Kielcach.