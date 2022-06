John van den Brom po pierwszej konferencji. Lech Poznań z nowym szkoleniowcem

Wczoraj John van den Brom podpisał dwuletni kontrakt z Lechem Poznań. Dzisiaj holenderski szkoleniowiec odbył już pierwszą konferencje prasową. Już teraz nowy szkoleniowiec rozpoczyna pracę z zespołem, który wczoraj ruszył na zgrupowanie do Opalenicy.

Zaledwie dwa tygodnie ma Holender na poznanie drużyny oraz treningi przed pierwszym meczem z Karabachem Agdam w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. Kilkanaście dni to niewiele na stworzenie czegoś nowego. Oczywiście John van den Brom nie będzie tworzył od podstaw, jednak każdy trener chce poukładać wszystko po swojemu, a to wymaga czasu.

Już wiemy, że Holender nie będzie sam. Wśród jego współpracowników zabraknie Rafała Janasa i Wojciecha Makowskiego, którzy przyszli do klubu z Maciejem Skorżą. W sztabie pozostaje Maciej Kędziorek czy Dariusz Dudka. Ponadto do pierwszej drużyny dołączył Hubert Wędzonka, pracujący dotychczas w klubowej akademii. Przede wszystkim jednak Holender ściąga swojego rodaka w rolę asystenta. Będzie nim Denny Landzaat, czyli 38-krotny reprezentant Oranje!

🗣️ Trener John van den Brom: "Filozofia klubu i to, jak Lech gra, jest zgodne z moją filozofią. Wielki szacunek dla trenera Skorży za zdobycie mistrzostwa Polski. Oglądałem wiele meczów Lecha z zeszłego sezonu. Chcę, by drużyna grała atrakcyjnie dla kibiców". — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) June 20, 2022

John van den Brom przychodzi z saudyjskiego Al-Taawoun FC, czyli można powiedzieć nieco przypomina to drogę Macieja Skorży. Warto dodać, że w swoim trenerskim CV ma kilka ciekawych klubów. W Holandii prowadził m.in. Utrecht, Vittese Arnhem, AZ Alkmaar czy ADO Den Haag, zaś w Belgii Anderlecht i KRC Genk.

Początek zgrupowania

Wczoraj ekipa Kolejorza ruszyła do Opalenicy na zgrupowanie. Jak to zwykle bywa, kadra jest niezwykle szeroka. Wśród graczy można znaleźć wielu młodych piłkarzy. Wg ekspertów van den Brom to trener, który lubi dawać szansę młodym piłkarzom, co może być dla nich ogromną szansą. Tym bardziej że Kolejorz potrzebuje nowego młodzieżowca w miejsce Jakuba Kamińskiego. Wśród kandydatów mogą być wracający z wypożyczeń Antoni Kozubal czy Filip Szymczak. Ten drugi jednak będzie miał dużo trudniej o miejsce w ataku Lecha.

🗣️ Trener John van den Brom: "Lech ma bardzo dobrą akademię, która ma zawodników na wysokim poziomie. Po pierwszym treningu wiem, że są gracze, którzy mogą zastąpić czy to Kamińskiego czy Skórasia, którzy byli młodzieżowcami w poprzednim sezonie". — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) June 20, 2022

Kadra Lecha Poznań na zgrupowanie:

Bramkarze: Filip Bednarek, Krzysztof Bąkowski, Karol Drażdżewski, Artur Rudko

Obrońcy: Alan Czerwiński, Barry Douglas, Igor Kornobis, Antonio Milić, Patryk Olejnik, Joel Pereira, Maksymilian Pingot, Pedro Rebocho, Bartosz Salamon, Ľubomír Šatka

Pomocnicy: João Amaral, Jakub Antczak, Adriel Ba Loua, Maksym Czekała, Patryk Gogół, Jesper Karlström, Antoni Kozubal, Nika Kwekweskiri, Filip Marchwiński, Radosław Murawski, Dani Ramírez, Michał Skóraś, Jan Sýkora, Filip Wolski, Kristoffer Velde

Napastnicy: Mikael Ishak, Norbert Pacławski, Artur Sobiech, Filip Szymczak