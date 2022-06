Atletico Mineiro – Flamengo 🇧🇷 Typy, kursy (23.06.2022)

Bardzo ciekawie zapowiadaj膮ce si臋 spotkanie 1/8 fina艂u Pucharu Brazylii. Starcie obro艅cy trofeum z aktualnym mistrzem kraju. W tym sezonie Atletico Mineiro ju偶 dwukrotnie ogra艂o Flamengo. Czy b臋dzie trzeci raz, czy go艣cie w ko艅cu si臋 prze艂ami膮?

Atletico Mineiro – Flamengo zapowied藕 (czwartek, 02:30)

Gospodarze s膮 na czwartym miejscu w lidze, chocia偶 ostatnie tygodnie nie by艂y dla nich udane. Dopiero w miniony weekend prze艂amali si臋 i pokonali Flamengo 2:0. Wcze艣niej a偶 cztery mecze bez wygranej, w kt贸rych zgarn臋li ledwie 3pkt. Teraz wchodz膮 do rozgrywek, kt贸re wygrali w ubieg艂ym sezonie. W finale w贸wczas pokonali Athletico Paranaense i zapewne w 2022 roku r贸wnie偶 chcieliby si臋gn膮膰 po takie trofeum. Lekko nie b臋dzie, bowiem na ich drodze Flamengo. Rubro-Negro w kryzysie, ale to nadal wielka marka z wieloma znanymi nazwiskami w sk艂adzie.

Nazwiska robi膮 wra偶enie, ale wyniki ju偶 nie. W teorii Flamengo powinno by膰 w g贸rze tabeli, a jest daleko z ty艂u. Pod wzgl臋dem punkt贸w tragedii jednak nie ma, bo trac膮 do podium sze艣膰 oczek. Tutaj jednak okazja na awans do 1/4 fina艂u Copa do Brasil i zbli偶enia si臋 do jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie. Lekko nie b臋dzie, bowiem wygrali jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w. Pokonali Cuiabe 2:0, a pozosta艂e mecze to pora偶ki! Nie ma ju偶 w Rio Paulo Sousy, kt贸ry zosta艂 zwolniony za kompromituj膮ce klub wyniki.

Atletico Mineiro – Flamengo kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Atletico, kurs: 2,05

remis, kurs: 3,30

Flamengo, kurs: 3,60

Atletico Mineiro – Flamengo nasze typy

Stawiamy na trzeci膮 wygran膮 gospodarzy w meczach z Flamengo w tym sezonie. Dodatkowo liczymy na kilka goli.

Nasze typy Atletico 2,05 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 2,10 Zagraj

Atletico Mineiro – Flamengo fakty meczowe

Mecz 1/8 fina艂u Pucharu Brazylii

Atletico broni tytu艂u sprzed roku

Spotykaj膮 si臋 ekipy, kt贸re zajmuj膮 4. i 14. miejsce w tabeli ligowej

W tym sezonie dosz艂o ju偶 do dw贸ch spotka艅 tych ekip. Atletico Mineiro wygra艂o oba mecze. W lutym po rzutach karnych Superpuchar kraju, a kilka dni temu 2:0 w lidze