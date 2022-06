Lech Poznań wygrywa CLJ U15 i zgarnia “podwójną koronę”

To był zdecydowanie udany sezon w wykonaniu Kolejorza. 100-lecie klubu okraszone mistrzostwem Polski. Jak się okazuje nie tylko seniorzy wygrali tytuł. Lech Poznań okazał się także najlepszy w kategorii U15 wygrywając Centralną Ligę Juniorów. W finale pokonali 1:0 Górnik Zabrze.

Lech Poznań po raz kolejny potwierdził, że jest jednym z najlepiej szkolących klubów. Wygrana w CLJ U15 to jedno, ale przecież nie jedyna rzecz pod kątem młodzieży. W kategorii U17 zajęli drugie miejsce w swojej grupie, zaś w U18 byli na ósmym miejscu w lidze. Tyle że trzeba pamiętać o przesunięciach do wyższych kategorii wiekowych. Drużyna U18 jest regularnie osłabiana przez zawodników idących do rezerw. Tam z kolei niewiele brakowało do walki o I ligę. Lech II Poznań zajął siódme miejsce w drugiej lidze. Zresztą walkę o baraże przegrał w końcówce ostatniej kolejki!

Pierwszy zespół także skorzystał na młodzieży. Jakub Kamiński był kluczowym piłkarzem, który zimą zaklepał sobie transfer do Wolfsburga. Odejdzie dopiero teraz, a klub zgarnie 10 milionów euro za swojego wychowanka. Warto dodać, że teraz przed Kolejorzem trudne zadanie, bowiem trzeba wypełnić lukę po młodzieżowcu. Może nim będzie Filip Marchwiński, a może zawodnicy wracający z wypożyczeń. Filip Szymczak w GKS-ie Katowice, Antoni Kozubal w Górniku Polkowice regularnie mogli grać na poziomie I ligi. Mimo że ten drugi spokojnie mógł grać jeszcze w najstarszej z CLJ!

Lech Poznań – Górnik Zabrze 1:0

Gol: Igor Stankiewicz