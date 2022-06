Zagłębie Lubin wygrywa CLJ U17 i zgarnia “potrójną koronę”

Seniorzy Miedziowych długo bronili się przed spadkiem. Pierwszy zespół pozostał w Ekstraklasie, ale to z młodzieży Zagłębie Lubin może być dumne. W tym sezonie ekipa z Dolnego Śląska wywalczyła niemal maksimum możliwych trofeów. Wczoraj rocznik 2005 i młodsi dołożyli mistrzostwo Polski juniorów młodszych, wygrywając CLJ U17.

Jako pierwsi sukces osiągnęli zawodnicy rezerw. Drugi zespół Miedziowych zgarnął awans do II ligi. W swojej grupie pokonali m.in. Polonie Bytom, LKS Goczałkowice czy Ślęzę Wrocław. To duży krok w kierunku rozwoju klubu, skoro Zagłębie Lubin będzie trzecim, obok Śląska Wrocław i Lecha Poznań, ekstraklasowym klubem z drużyną rezerw na poziomie centralnym. To ogromna wartość w kontekście ogrywania młodzieży z seniorami.

Drugi skalp zgarnęli juniorzy starsi, wygrywając CLJ U18, dystansując drugą Arkę Gdynia o trzy punkty. To także pokaz siły akademii Dolnośląskiego klubu. Często najzdolniejsi juniorzy grają już w rezerwach, czym “osłabiają” juniorskie zespoły. Tutaj siły wystarczyło, by rezerwy zrobiły dobry wynik, a także na zwycięstwo w juniorskich mistrzostwach Polski.

Jakby tego było mało, wczoraj drużyna Tomasza Bożyczki wygrała w Ząbkach finał CLJ U17. W półfinale Miedziowi ograli Wartę Poznań, zaś w decydującym meczu pokonali Wisłę Kraków. Jedynego gola strzelił Oliwier Sławiński. Warto dodać, że on, podobnie jak Kacper Masiak i Kacper Terlecki to reprezentanci Polski U17 i wzmocnili zespół na decydujące spotkanie. Ponadto Sławiński i Masiak są już po debiutach w pierwszym zespole, a mówimy o graczach rocznika 2005!

Zagłębie Lubin – Wisła Kraków 1:0

Gol: Oliwier Sławiński