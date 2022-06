Bartosz Rymaniak piłkarzem Arki Gdynia

Bartosz Rymaniak podpisał kontrakt z Arką Gdynia. Piłkarz, który w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Górnika Łęczna związał się z gdyńskim klubem 2-letnią umową.

W kampanii 2021/22 Rymaniak pozostawał podstawowym piłkarzem Górnika Łęczna, jednak wraz z klubem z Lubelszczyzny nie udało mu się utrzymać w PKO BP Ekstraklasie. Jego umowa z klubem wygasa 30 czerwca i wiadomo już, że w przyszłym sezonie 32-latek nie wspomoże Górnika w rywalizacji na poziomie pierwszej ligi.

Przenosiny do Gdyni

Z faktu, iż kontrakt Rymaniaka w Łęcznej dobiega końca skorzystać postanowiła Arka Gdynia, która zaproponowała byłemu piłkarzowi Korony Kielce, Piasta Gliwice czy Cracovii dwuletni kontrakt. 32-letni obrońca przystał na jego warunki i 1 lipca oficjalnie zostanie zawodnikiem Arki.

Dla Bartosza Rymaniaka, który od 2009 roku nieprzerwanie występował na boiskach Ekstraklasy, będzie to pierwsza przygoda na poziomie pierwszej ligi. Wraz z Arką postara się jednak o to, by już w przyszłym sezonie ponownie zagościć na najwyższym poziomie rozgrywek.