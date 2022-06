Jarosław Jach wraca do Zagłębia Lubin

Po zupełnie nieudanej przygodzie na Wyspach Brytyjskich Jarosław Jach definitywnie powraca na boiska PKO BP Ekstraklasy. Sport.pl informuje, że od nowego sezonu piłkarz ponownie reprezentował będzie barwy Zagłębia Lubin.

To właśnie z Zagłębia w 2018 roku Jach trafił do Crystal Palace. W Anglii Polak zaliczył jednak bolesne zderzenie z rzeczywistością i w ciągu czterech kolejnych lat w barwach “Orłów” wystąpił tylko raz. W międzyczasie obrońca był pięciokrotnie wypożyczany. 28-latek ma swoim CV krótkie epizody w tureckim Rizesporze, mołdawskim Sheriffie oraz holenderskiej Fortunie Sittard. Jach był również dwukrotnie wypożyczany do Rakowa, jednak w Częstochowie nie zdecydowano się zaoferować mu stałego kontraktu.

Powrót do Lubina

Wraz z końcem obecnego sezonu przeszło czteroletnie przygoda Jacha z Crystal Palace definitywnie dobiega końca. Od 1 lipca obrońca będzie wolnym zawodnikiem i z tego faktu skorzystać postanowiło Zagłębie. Portal Sport.pl donosi, że powrót 28-latka do Lubina zostanie niebawem oficjalnie potwierdzony przez klub.

Jarosław Jach reprezentował barwy “Miedziowych” w latach 2014 – 2018. Obrońca zaliczył wówczas 78 występów, czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców, a ponadto zanotował jedną asystę.