Bartłomiej Drągowski trafi do La Liga?

Przyszłość Bartłomieja Drągowskiego nadal pozostaje niejasna. Niemal pewne wydaje się, że Polak latem opuści Fiorentinę, ale kierunek transferu nadal pozostaje niejasny.

Wygląda na to, że przygoda Bartłomieja Drągowskiego w Fiorentinie dobiegła końca. Klub zdecydował się sprzedać Polaka i z chęcią wysłucha rozsądnych ofert. W gronie zainteresowanych usługami Drągowskiego klubów wymieniane były między innymi Southampton czy Nicea, ale wiele wskazuje na to, że faworytem do pozyskania 24-letniego bramkarza jest obecnie Espanyol.

Goalkeepers update. Sam Johnstone has reached full agreement to join Crystal Palace on a free transfer, deal in place. 🧤 #CPFC

Espanyol have improved their bid to Fiorentina for Bartłomiej Drągowski, personal terms are already agreed. pic.twitter.com/kzZawoAbE5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022