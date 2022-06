Cincinnati – Orlando City 🇺🇸 Typy, kursy (25.06.2022)

W ramach kolejki MLS, pi艂karze Cincinnati zagraj膮 na TQL Stadium z Orlando City. W lepszej sytuacji jest obecnie zesp贸艂 go艣ci, kt贸ry zajmuje miejsce gwarantuj膮ce rywalizacje w play-offach.

Cincinnati – Orlando City zapowied藕 (sobota, 01:30)

Siedem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach zdobyli gracze Cincinnati. Przypadaj膮 na to zwyci臋stwa z Minnesot膮 oraz Chicago Fire, a tak偶e remis w wyjazdowym starciu z Philadelphi膮 Union. Z kolei potyczki z New England Revolution i CF Montreal zako艅czy艂y si臋 pora偶kami Cincinnati. Ekipa z TQL Stadium zajmuje obecnie 贸sme miejsce w tabeli i ma tyle samo punkt贸w co si贸dme Charlotte, przy czym Cincinnati rozegra艂o o jeden mecz mniej.

Na czwartej lokacie jest aktualnie Orlando City, kt贸re zdoby艂o osiem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych potyczkach, wygrywaj膮c z Toronto FC i Houston Dynamo, a tak偶e remisuj膮c z Austin FC oraz New England Revolution. Z kolei starcie z FC Dallas zako艅czy艂o si臋 pora偶k膮 Orlando City 1:2.

Cincinnati – Orlando City nasze typy

Spodziewamy si臋 goli z dw贸ch stron i minimum trzech bramek w tym spotkaniu.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.57 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 2.5 gola 1.70 Zagraj!

Cincinnati – Orlando City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Cincinnati wygra, kurs: 2.22

Remis, kurs: 3.65

Orlando City wygra, kurs: 3.00

Cincinnati – Orlando City fakty meczowe

Cincinnati wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Orlando City wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Cincinnati traci艂o gola

Cincinnati pi臋膰 ostatnich spotka艅

Philadelphia Union – Cincinnati 1:1

CF Montreal – Cincinnati 4:3

Cincinnati – New England Revolution 2:3

Chicago Fire – Cincinnati 1:2

New England Revolution – Cincinnati 5:1

Orlando City pi臋膰 ostatnich spotka艅

Orlando City – Houston Dynamo 2:1

New England Revolution – Orlando City 1:1

Orlando City – FC Dallas 1:3

Orlando City – Inter Miami 2:1 (0:0)

Austin FC – Orlando City 2:2

