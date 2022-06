DC United – Nashville SC 🇺🇸 Typy, kursy (25.06.2022)

W sobotni wiecz贸r pi艂karze DC United rozegraj膮 na Audi Field mecz z Nashville SC w ramach rozgrywek MLS. B臋dzie to starcie trzynastej ekipy Konferencji Wschodniej z sz贸stym zespo艂em Konferencji Zachodniej.

DC United – Nashville SC zapowied藕 (sobota, 23:00)

W bardzo kiepskiej formie s膮 gracze DC United. Mowa o raptem dw贸ch zdobytych punktach w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach. Przypadaj膮 na to remisy z Inter Miami oraz Toronto FC. Z kolei starcia z New York City, New York Red Bulls i Chicago Fire ko艅czy艂y si臋 pora偶kami ekipy DC United. Zesp贸艂 z Audi Field jest obecnie na trzynastym, przedostatnim miejscu w Konferencji Wschodniej.

Znacznie lepiej wypadaj膮 ostatnie wyniki Nashville SC. Pi艂karze klubu z Geodis Park wygrali dwa z pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynk贸w, pokonuj膮c CF Montreal i Colorado Rapids, a tak偶e zremisowali z Atlant膮 Utd i San Jose Earthquakes. Z kolei mecz ze Sporting Kansas City zako艅czy艂 si臋 wygran膮 rywali. Aktualnie Nashville SC jest na sz贸stym miejscu w Konferencji Zachodniej i traci cztery punkty do trzeciego Austin FC.

DC United – Nashville SC nasze typy

Zak艂adamy, 偶e go艣cie nie przegraj膮 tego spotkania

Nasze typy Nashville lub remis 1.60 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj!

DC United – Nashville SC kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

DC United wygra, kurs: 2.30

Remis, kurs: 3.50

Nashville SC wygra, kurs: 3.00

DC United – Nashville SC fakty meczowe

DC United nie wygra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Nashville SC wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w DC United traci艂o minimum dwie bramki

DC United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chicago Fire – DC United 1:0

New York Red Bulls – DC United 4:1

DC United – Toronto FC 2:2

DC United – New York City 0:2

Inter Miami – DC United 2:2

Nashville SC pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nashville SC – Sporting Kansas City 1:2

Nashville SC – San Jose Earthquakes 0:0

Colorado Rapids – Nashville SC 1:3

Louisville City – Nashville SC 1:2

Nashville SC – Atlanta Utd 2:2

