Jakub Ojrzyński w Radomiaku

Już tej jesieni w Ekstraklasie możemy obejrzeć pojedynek ojca z synem. Leszek Ojrzyński w roli trenera Korony Kielce, zaś Jakub Ojrzyński między słupkami Radomiaka. 19-latek właśnie trafił na wypożyczenie do radomskiego klubu.

Jakub Ojrzyński jest zawodnikiem Liverpoolu, ale to już kolejne wypożyczenie tego młodego i obiecującego bramkarza. Ubiegły sezon spędził w walijskiej ekstraklasie. Tam grał dla Caernarfon Town FC, w którym był podstawowym golkiperem. Teraz stanie przed szansą na debiut w polskiej Ekstraklasie. Do tego jednak będzie potrzebował wygranej rywalizacji z innym młodzieżowcem. Kilka dni temu do Radomiaka, także na wypożyczenie, trafił Gabriel Kobylak z Legii Warszawa.

To oznacza, że Mariusz Lewandowski w nowym sezonie będzie dysponował kompletnie nowym zestawem bramkarzy. Z klubem pożegnał się już Mateusz Kochalski. Wychowanek BKS-u Lublin był wypożyczony z Legii, a teraz w ramach transferu definitywnego trafił do Stali Mielec. Odejdzie prawdopodobnie także Filip Majchrowicz, który po udanym sezonie może liczyć na oferty zagraniczne. W ten sposób między słupkami Radomiaka nadal będzie rywalizacja pomiędzy dwoma młodzieżowcami.