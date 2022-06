Kawasaki – Iwata 🇯🇵 Typy, kursy (25.06.2022)

Ostatni mecz sobotnich zmagań w J-League. Kawasaki gra u siebie z Iwatą i będzie zdecydowanym faworytem tej potyczki. Gospodarze przy dobryc wiatrach mogą po tej kolejce wskoczyć nawet na pozycje lidera!

Kawasaki – Iwata zapowiedź (sobota, 12:00)

Gospodarze zajmują trzecie miejsce J-League, ale to dla nich zdecydowanie za mało. W ubiegłym roku sięgnęli przecież po mistrzostwo, zdecydowanie wygrywając ligę. Wówczas 92pkt w 38. meczach zrobiło wrażenie i aż 13pkt przewagi nad drugą Yokohamą. Teraz przed nimi właśnie wicemistrz, a także Kashima Antlers. Kawasaki jednak mają punkt straty do lidera, a to oznacza, że w każdej chwili mogą wkoczyć na pozycje lidera. Chociażby po tej kolejce, jeśli uda im się pokonać znacznie niżej notowaną Jubilo Iwatę.

Jubilo Iwata dopiero na 14. miejscu, dwa punkty nad strefą spadkową. Ostatnio jednak mogą być zadowoleni ze swojej formy. Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Na punkty się to bardzo nie przełożyło, bowiem dwa mecze były w ramach Emperors Cup, czyli Pucharu Japonii. W nim jednak Jubilo Iwata jest w 1/8 finału, gdzie zagrają z Tokio Verdy, a więc… pogromcą Kawasaki. Niewiele zatem brakowało, byśmy byli świadkami trzeciego pojedynku tych ekip w sezonie.

Kawasaki – Iwata kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Kawasaki wygra, kurs: 1,44

Iwata wygra, kurs: 6,20

Remis, kurs: 4,45

Kawasaki – Iwata nasze typy

Typujemy wygraną gospodarzy oraz przynajmniej trzy gole w tym spotkaniu. Dobra forma gości sprawi, że może dorzucą się do dorobku bramkowego w sobotnie południe.

Nasze typy Kawasaki 1,44

Powyżej 2,5 bramki 1,62

Kawasaki – Iwata fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z 14. drużyną J-League. Obie ekipy dzieli 15pk: 33 do 18 na korzyść gospodarzy

Kawasaki u siebie notuje bilans 6-0-2 oraz bramki 13:11

Jubilo Iwata jest zaledwie dwa punkty nad strefą spadkową

Ekipa z Iwaty zdobyła 6pkt na wyjazdach

Ostatnio jednak wygrali trzy mecze z rzędu, w tym dwa pucharowe

Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się remisem 1:1