Damian Kądzior trafi do Lecha? Dyrektor sportowy Piasta: “Nie możemy przyjąć tej oferty”

Lech Poznań stara się sfinalizować transfer Damiana Kądziora na Bułgarską. Okazuje się jednak, że wcale nie musi być to takie proste. Dyrektor sportowy Piasta Gliwice, Bogdan Wilk, udzielił wywiadu portalowi Weszło, w którym stwierdził, że obecna oferta “Kolejorza” jest za niska.

– Nie możemy się zgodzić na obecną ofertę Lecha. Gdybyśmy się zgodzili, to chyba sam Damian by się na nas lekko obraził, że go nie doceniamy. Ta oferta jest po prostu za niska – ocenia dyrektor sportowy Piasta Gliwice, Bogdan Wilk. Wszystko wskazuje więc na to, że negocjacje pomiędzy klubami mogą jeszcze trochę potrwać.

Kądzior szczęśliwy w Gliwicach

Wilk zapewnia jednocześnie, że Piast nie zamierza iść w zaparte, jeśli do klubu wpłynie naprawdę atrakcyjna oferta. Zdradza jednak, że póki co negocjacje są na początkowym etapie. Gliwiczanie otrzymali od Lecha ofertę za Damiana Kądziora i zdecydowali się ją odrzucić.

Sugeruje się, że Piast może oczekiwać za swojego pomocnika nawet milion euro. Dyrektor sportowy klubu nie potwierdza tych doniesień, ale utrzymuje, że Kądzior jest w Gliwicach szczęśliwy i zapewnił już, że dostosuje się do każdej decyzji klubu. Na rozstrzygnięcia w kwestii przenosin 30-letniego pomocnika na Bułgarską będziemy musieli więc pewnie jeszcze trochę poczekać.