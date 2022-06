Marc Gual wróci do Jagiellonii?

23 marca tego roku, na zasadzie wypożyczenia z ukraińskiego SK Dnipro-1 do Jagiellonii trafił Hiszpan – Marc Gual. Bardzo możliwe, że ze względu na nowe postanowienia FIFA, Gual pozostanie w Białymstoku na dłużej.

Wypożyczenie Marca Guala z SK Dnipro-1 okazało się trafionym pomysłem. Hiszpan, który ma w swoim CV chociażby Real Madryt, wystąpił w sześciu spotkaniach i zdobył w nich trzy gole. Sebastian Staszewski z Interii informuje, że Gual może pozostać w Białymstoku również na kolejny sezon.

FIFA pomogła Jagiellonii

Wszystko ze względu na fakt, iż FIFA podjęła decyzję o przedłużeniu okresu, w którym kontrakty z rosyjskimi i ukraińskimi klubami mogą zostać “zamrożone”. Pierwotnie reguła, umożliwiająca zagranicznym zawodnikom wypożyczenie poza granice kraju ogarniętego wojną, a także kraju agresora, obowiązywać miała do końca minionego sezonu. Międzynarodowa Federacja Piłkarska zdecydowała się jednak wydłużyć ten okres o kolejny rok, do 30 czerwca 2023 roku.

Oznacza to, że Jagiellonia ponownie mogłaby skorzystać z usług hiszpańskiego piłkarza, a biorąc pod uwagę wejście, jakie Gual w minionym sezonie zaliczył do drużyny z Białegostoku, bardzo możliwe, że klub się na taki ruch zdecyduje. Bez wątpienia byłoby to spore wzmocnienie, tym bardziej, że piłkarz SK Dnipro-1 miałby tym razem okazję przepracować z zespołem okres przygotowawczy.