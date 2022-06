Poznaliśmy dokładny terminarz 1. i 2. kolejki Fortuna 1 Ligi

Oficjalna strona Fortuna 1 Ligi poinformowała o dokładnych terminach meczów 1. oraz 2. kolejki Fortuna 1 Ligi. Meczem otwarcia 15 lipca będzie starcie Bruk-Betu Termaliki z Odrą Opole.

Wczoraj pisaliśmy o szczegółowym terminarzu dwóch pierwszych kolejek PKO Ekstraklasy. W ten sam weekend wystartują rozgrywki w Fortuna 1 Lidze. Najciekawszym meczem premierowej kolejki wydaje się być konfrontacja Wisły Kraków z Sandecją Nowy Sącz.

Podczas drugiego weekendu zmagań dojdzie między innymi do meczu GKS Tychy – ŁKS Łódź. Będzie to jednocześnie okazja na skarcenie swojej byłej drużyny dla Antonio Domingueza, który w maju rozwiązał kontrakt z ŁKS-em, a ostatnio trafił do zespołu Dominika Nowaka.

Trzy spotkania w każdej kolejce pokaże telewizja Polsat Sport. Pozostałe mecze będą dostępne – jak do tej pory – na platformie Polsat Box.

Terminarz 1. kolejki Fortuna 1 Ligi:

Piątek, 15 lipca:

18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole

20:30 Ruch Chorzów – Skra Częstochowa

Sobota, 16 lipca:

15:00 Chojniczanka – GKS Tychy

17:30 Wisła Kraków – Sandecja Nowy Sącz

20:00 Łódzki Klub Sportowy – GKS Katowice

Niedziela, 17 lipca:

12:40 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Arka Gdynia

15:00 Puszcza Niepołomice – Górnik Łęczna

18:00 Stal Rzeszów – Chrobry Głogów

Poniedziałek, 18 lipca:

18:00 Zagłębie Sosnowiec – Apklan Resovia

Terminarz 2. kolejki Fortuna 1 Ligi:

Piątek, 22 lipca:

18:00 Skra Częstochowa – Chojniczanka

20:30 Apklan Resovia – Wisła Kraków

Sobota, 23 lipca:

15:00 Puszcza Niepołomice – Stal Rzeszów

17:30 Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec

20:00 Chrobry Głogów – Ruch Chorzów

Niedziela, 24 lipca:

12:40 GKS Tychy – Łódzki Klub Sportowy

15:00 Górnik Łęczna – Sandecja Nowy Sącz

18:00 GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Poniedziałek, 25 lipca:

18:00 Odra Opole – Podbeskidzie Bielsko-Biała