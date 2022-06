Bartosch Gaul zostanie nowym trenerem Górnika Zabrze

Wszystko wskazuje na to, że lada chwila poznamy następcę Jana Urbana w Górniku Zabrze. Polskie i niemieckie media zgodnie utrzymują, że zostanie nim 34-letni Bartosch Gaul.

Bartosch Gaul to niemiecki szkoleniowiec, który jednak przyszedł na świat w Bytowie. Cała jego trenerska kariera związana jest jednak z krajem naszych zachodnich sąsiadów. Ostatnio 34-latek prowadził rezerwy Mainz i wygląda na to, że klub był z niego stosunkowo zadowolony, bowiem funkcję te piastuje od lipca 2018 roku. Teraz Gaul trafić ma jednak do Zabrza, o czym poinformował nawet niemiecki Bild.

Z Mainz do Zabrza

Obie strony doszły już do porozumienia, a Mainz nie zamierza utrudniać Gaulowi odejścia. 34-latek pojawił się już w Zabrzu i oficjalne mianowanie go nowym sternikiem Górnika powinno być już tylko kwestią czasu. Zabrzanom powinno raczej zależeć na czasie, gdyż do momentu zakontraktowania nowego szkoleniowca, klub postanowił wstrzymać się z transferami.