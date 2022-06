UC Dublin – Derry City 🇮🇪 Typy, kursy (24.06.2022)

W dwudziestej pierwszej kolejce irlandzkiej Premier Division czeka nas starcie dru偶yny, kt贸ra prze偶ywa w ostatnim czasie trudne chwile z ekip膮, kt贸ra od d艂u偶szego czasu pozostaje czerwon膮 latarni膮 ligowej tabeli. UC Dublin podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Derry City.聽

UC Dublin – Derry City zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

UC Dublin jest zdecydowanie najs艂absz膮 dru偶yn膮 tego sezonu, kt贸ra najprawdopodobniej nie uniknie spadku do ni偶szej dywizji. Pi艂karze z Dublina wygrali w tym sezonie zaledwie jedno spotkanie i po rozegraniu dziewi臋tnastu kolejek maj膮 na swoim koncie zaledwie dziewi臋膰 punkt贸w. Derry City nie m贸g艂 sobie chyba wymarzy膰 lepszego rywala do przerwania swojej czarnej passy.

Derry bowiem rozpocz臋艂o sezon nie藕le i do tej pory maj膮 na swoim koncie tylko cztery pora偶ki. Niepokoj膮cy jest za to fakt, 偶e trzy z nich go艣cie pi膮tkowego starcia zanotowali w ci膮gu ostatnich pi臋ciu spotka艅. Na tym jednak nie koniec, bo Derry City ma na swoim koncie niechlubn膮 seri臋 siedmiu kolejnych spotka艅 bez zwyci臋stwa. Wystarczy艂o zaledwie siedem kolejek, by z bilansu 9-3-1 zrobi艂o si臋 9-7-4. Je艣li go艣cie maj膮 si臋 w ko艅cu prze艂ama膰, to chyba teraz nadarza si臋 ku temu odpowiednia okazja.

UC Dublin – Derr City nasze typy

Spodziewamy si臋 g艂adkiego zwyci臋stwa go艣ci, cho膰 niekoniecznie okraszonego gradem goli.

Nasze typy Derry City 1.28 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 3.5 gola 1.57 Zagraj

UC Dublin – Derry City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana UC Dublin, kurs: 10.0

remis, kurs: 6.0

wygrana Derry City, kurs: 1.28

UC Dublin – Derry City fakty meczowe

Go艣cie nie wygrali 偶adnego z siedmiu ostatnich spotka艅

Trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Derry City zako艅czy艂o si臋 ich pora偶k膮

UC Dublin wygra艂 w tym sezonie tylko raz

UC Dublin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

St. Patricks – UC Dublin 2:1

UC Dublin – Sligo Rovers 1:1

Shelbourne – UC Dublin 2:0

UC Dublin – Shamrock Rovers 0:3

Finn Harps – UC Dublin 0:1

Derry City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Derry City – Drogheda 1:1

Cliftonville – Derry City 1:2

Derry City – Finn Harps 2:2

Sligo Rovers – Derry City 2:1

Derry City – Dundalk 1:2

