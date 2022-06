Wieczysta Kraków zagra z drużynami z LaLiga i Serie A!

Większość klubów już rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Wieczysta Kraków dopiero za kilka dni zamknie rozgrywki 2021/2022. Czwartoligowiec nadal nie wie, w której lidze zagra w następnym sezonie. Wie jednak, z kim się zmierzy na obozie przygotowawczym. Rywalami krakowskiego klubu będą kluby z lig TOP5!

Krakowianie wyjadą na obóz do Austrii. Tam ich rywalami będą… Real Mallorca, Genoa, a także Dynamo Czeskie Budziejowice. Zwłaszcza dwie pierwsze nazwy robią wrażenie pod względem sportowym. To także będzie idealna okazja na zmierzenie się z piłkarzami, których większość zawodników z IV ligi może oglądać tylko w telewizji. Co prawda dla największych gwiazd – Thibault Moulina, Radosława Majewskiego czy Sławomira Peszki – to nie będzie wielka atrakcja, ale dla większości zespołu już tak.

Warto dodać, że Wieczysta Kraków już w najbliższą sobotę rozegra pierwszy mecz barażowy o III ligę. Trudno jednak powiedzieć, by byli tutaj bitym faworytem, jak to miało miejsce we wszystkich ligowych meczach. Wieczysta, co prawda zgarnęła w 34. kolejkach 93 punkty w zachodniej grupie czwartoligowych rozgrywek, jednak ich rywal – Bruk-Bet Termalica II Nieciecza – zdobył zaledwie oczko mniej na wschodzie. Jedni i drudzy nie mieli kłopotów z rozbiciem w pył swoich lig, chociaż to ekipa z Niecieczy zakończył rozgrywki z przewagą 24pkt nad drugim zespołem. Wieczysta Kraków była lepsza od Wiślan Jaśkowice o 10 “oczek”.