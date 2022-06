Finn Harps – St. Patricks 🇮🇪 Typy, kursy (24.06.2022)

Kolejnym meczem ligi irlandzkiej, kt贸ry zostanie rozegrany w pi膮tek wieczorem b臋dzie spotkanie Finn Harps z St. Patricks.



Finn Harps – St. Patricks zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Ekipa pi膮tkowych gospodarzy zajmuje 9. miejsce w tabeli, co oznacza, 偶e gdyby teraz rozgrywki dobieg艂y ko艅ca, bra艂膮by udzia艂 w bara偶ach o pozostanie w elicie. Ich strata do bezpiecznej pozycji wynosi a偶 10 punkt贸w. Patrz膮c na pi臋膰 ostatnich mecz贸w Finn Harps, to zesp贸艂 nie wygra艂 偶adnego z nich i tylko raz zdo艂a艂 zainkasowa膰 punkt.

Go艣cie okupuj膮 czwart膮 lokat臋 w tabeli i na ten moment trac膮 trzy oczka do podium. Poprzednie cztery mecze St. Patricks to mocna gra w kratk臋 – po wygranej zawsze przychodzi艂a przegrana. Wydaje si臋 jednak, 偶e w pi膮tkowy wiecz贸r St. Patricks b臋dzie zdecydowanym faworytem spotkania z Finn Harps.

Finn Harps – St. Patricks nasze typy

Nasze typy St. Patricks 2.35 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 gola w meczu 2.10 ZAGRAJ

Finn Harps – St. Patricks kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Wygrana gospodarzy, kurs: 3.20

Remis, kurs: 3.25

Wygrana go艣ci, kurs: 2.35

Finn Harps – St. Patricks fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali 偶adnego spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w

Gospodarze zajmuj膮 przedostatnie miejsce w tabeli ze strat膮 10 punkt贸w do bezpiecznej strefy

Go艣cie trac膮 trzy punkty do podium

