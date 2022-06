Racing – Aldosivi 🇦🇷 Typy, kursy (26.06.2022)

Mecz Dawida z Goliatem. Racing Club to klub o du偶ych ambicjach, wi臋c z pewno艣ci膮 b臋dzie walczy艂 o co艣 wi臋cej ni偶 obecne miejsce w tabeli. Aldosivi p贸ki co na dole tabeli. Gospodarze tutaj b臋d膮 zdecydowanym faworytem.

Racing – Aldosivi zapowied藕 (niedziela, 23:00)

Racing p贸ki co to zesp贸艂 swojego boiska. Cztery mecze i wyniki zale偶膮 od miejsca rozgrywania. Gdy graj膮 na El Cilindro, w贸wczas wygrywaj膮. Tak by艂o przeciwko Huracanowi i Velezowi, wygrywaj膮c po 2:0. Na wyjazdach przegrywaj膮, tak偶e dwoma bramkami. 0:2 z Godoy Cruz i 1:3 z Gimnasi膮 La Plata. Co ciekawe niedawno temu ju偶 go艣cili w Avellanedzie Aldosivi. Wtedy rozbili rywala w ramach Copa de la Profesional a偶 5:0. Teraz na powt贸rk臋 raczej trudno liczy膰, jednak taka wygrana z tym samym rywalem, buduje przed kolejnym spotkaniem przewag臋 psychologiczn膮.

Aldosivi zamyka tabel臋 ligi argenty艅skiej. Do tej pory zaledwie jeden punkt i jeden gol strzelony. Zacz臋li od pora偶ek z Argentinos Juniors(1:2), Estudiantes i Patronato(po 0:1), a kilka dni temu zremisowali bezbramkowo z Platense. Kr贸tko m贸wi膮c nie mieli zbyt mocnych rywali, a mimo tego jednak wyniki nie s膮 zadowalaj膮ce i nie ma zbyt wielkich perspektyw na szybk膮 popraw臋.

Racing – Aldosivi kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Racing, kurs: 1,38

remis, kurs: 4,70

Aldosivi, kurs: 8,25

Racing – Aldosivi nasze typy

Zwyci臋stwo gospodarzy oraz przynajmniej trzy bramki w meczu. Na to liczymy ogl膮daj膮c niedzielne spotkanie prosto z El Cilindro.

Nasze typy Racing 1,38

Powy偶ej 2,5 bramki 1,88

Racing – Aldosivi fakty meczowe

Spotkanie 11. z ostatni膮(28) dru偶yn膮 ligi argenty艅skiej. Oba zespo艂y dzieli 5pkt: 6 do 1 na korzy艣膰 gospodarzy

Racing do tej pory wygra艂 dwa domowe mecze i przegra艂 oba wyjazdy

Aldosivi w 艣rodku tygodnia zremisowa艂o z Platense 0:0, prze艂amuj膮c serie trzech pora偶ek z rz臋du

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 w maju w Copa de la Profesional. W 1/4 fina艂u Racing wygra艂 5:0

