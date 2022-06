Kyoto – Shonan 🇯🇵 Typy, kursy (26.06.2022)

Mecz na dole tabeli w ramach J-League. Spotyka si臋 beniaminek, kt贸ry jest na bezpiecznej pozycji, kontra dru偶yna, kt贸ra rok temu ledwie uratowa艂a si臋 przed spadkiem. Dzisiaj Shonan jest na przedostatnim miejscu. Czy gospodarze wykorzystaj膮 fakt takiego s艂abego rywala w niedziel臋?

Kyoto – Shonan zapowied藕 (niedziela, 11:30)

Gospodarze to beniaminek J-League. Rok temu zaj臋li drugie miejsce, zaraz za Jubilo Iwata i awansowali na najwy偶szy poziom ligowy w Japonii. Teraz radz膮 sobie nie najgorzej. Dziewi膮te miejsce to dok艂adnie 艣rodek stawki. Na doskoczenie do czo艂贸wki troch臋 zbyt wcze艣nie, bo tam kilka punkt贸w straty jest. Bardziej musz膮 si臋 martwi膰, o to co si臋 dzieje za ich plecami. Zaledwie cztery punkty nad przedostatnim Shonan to jest przewaga zaledwie na dwa mecze.

Shonan w ubieg艂ym sezonie rzutem na ta艣m臋 utrzyma艂o si臋 w lidze. Zaledwie punkt nad spadkowiczem i nadal mog膮 gra膰 na najwy偶szym poziomie. Teraz jednak s膮 na miejscu spadkowym i 藕le to wygl膮da. Ostatnio, co prawda pokonali Tokyo Verdy 2:0, ale to niewiele zmienia ich pozycje. Nadal strefa spadkowa i nadal zagro偶enie relegacj膮. Musz膮 zacz膮膰 wygrywa膰, tak jak to by艂o pod koniec maja, gdy dorzucili 6pkt do swojego dorobku ligowego.

Kyoto – Shonan kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Kyoto wygra, kurs: 2,91

Shonan wygra, kurs: 2,34

Remis, kurs: 3,20

Kyoto – Shonan nasze typy

Gramy bardziej w kierunku gospodarzy. Co prawda beniaminek, ale lepiej sobie radz膮 w tabeli. Przy okazji nie spodziewamy si臋 zbyt wielu goli w tym spotkaniu.

Kyoto – Shonan fakty meczowe

Spotkanie 9. z 17. dru偶yn膮 J-League. Obie ekipy dziel膮 4pkt: 20 do 16 na korzy艣膰 gospodarzy

Gospodarze to ligowy beniaminek, go艣cie za艣 rzutem na ta艣m臋 utrzymali si臋 w J-League w ubieg艂ym sezonie

Kyoto u siebie zgarn臋li 11pkt w o艣miu meczach

Shonan u siebie i na wyjazdach zdoby艂o po 8pkt

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 1:1

