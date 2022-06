Janusz Gol odchodzi z Górnika Łęczna. Już znalazł nowy klub

Miesiąc temu Górnik Łęczna spadł z Ekstraklasy do I ligi. Teraz trwa fala odejść z klubu z Lubelszczyzny. Z podstawowego składu zostały zgliszcza. Dzisiaj zielono-czarni dostali kolejny cios. Tym razem odchodzi Janusz Gol. Pomocnik trafił do innego pierwszoligowca – Arki Gdynia.

Górnik Łęczna nie dość, że spadł z ligi to jeszcze będzie miał ogromne kłopoty ze skompletowaniem jakościowej kadry. Przed chwilą odszedł Jason Lokilo, za którego klub zarobił pieniądze. Belg trafił do Sparty Rotterdam. Poza nim nie ma już Bartosza Rymaniaka, Bartosza Śpiączki, Leandro, Tomasza Midzierskiego, Bartłomieja Kalinkowskiego, Gersona i Michała Golińskiego. Teraz do tego grona dołączył Janusz Gol. Niewiele przecież brakowało, a mógłby jeszcze odejść Maciej Gostomski. Transfer golkipera wysypał się na ostatniej prostej, przez… zwolnienie Jana Urbana z Górnika Zabrze.

Dodajmy do tego zakończone wypożyczenia Marcela Wędrychowskiego i Kryspina Szcześniaka z Pogoni Szczecin i można mówić, że drużyny z tamtego sezonu już nie ma. Wśród potencjalnych nowych twarzy wymienia się za to piłkarzy z rezerw warszawskiej Legii – Patryka Pierzaka oraz Jakuba Kwiatkowskiego.

Janusz Gol trafia do Arki

Pomocnik już znalazł nowy klub. Kilka godzin po komunikacie klubu z Łęcznej, pojawiła się informacja w mediach społecznościowych Arki Gdynia. Klub znad morza niezadowolony z braku awansu do Ekstraklasy, ponownie chce przypuścić szturm na najwyższą klasę rozgrywkową. Wobec tego podpisał kontrakt z doświadczonym zawodnikiem na dwa lata, do czerwca 2024.

– Janusz Gol to bez wątpienia zawodnik, który dzięki doświadczeniu oraz wysokim umiejętnościom może być jednym z liderów naszej drużyny. W minionym sezonie rozegrał łącznie 32 mecze, co tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że będzie bardzo wartościowym zawodnikiem – powiedział prezes Arki Michał Kołakowski dla oficjalnej strony klubowej.