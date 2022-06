Goias – Cuiaba 🇧🇷 Typy, kursy (26.06.2022)

W czternastej kolejce brazylijskiej Serie A zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re po rozegraniu trzynastu spotka艅 plasuj膮 si臋 na dole ligowej tabeli. Goias podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Cuiab臋.聽

Goias – Cuiaba zapowied藕 (niedziela, 23:00)

Goias nie daje w tym sezonie sowim kibicom zbyt wiele powod贸w do rado艣ci. Gospodarze niedzielnego spotkania tylko trzy razy w tym sezonie schodzili z boiska zwyci臋zcy. Do tego dochodzi pi臋膰 remis贸w i pi臋膰 pora偶ek, z kt贸rych dwie stanowi膮 kl臋ski poniesione w dw贸ch ostatnich spotkaniach. Forma Goias nie idzie w g贸r臋 i je艣li gospodarze wkr贸tce si臋 nie prze艂ami膮, to ich sytuacja mo偶e zrobi膰 si臋 naprawd臋 trudna.

W jeszcze gorszej sytuacji znajduje si臋 Cuiaba, kt贸ra ma na swoim koncie o jeden punkt mniej ni偶 ich niedzielni rywale. Go艣cie nie wygrali od trzech spotka艅 i r贸wnie desperacko co Goias potrzebuj膮 prze艂amania. Mo偶e by膰 o to jednak trudno, je艣li dysponuje si臋 najgorsz膮 ofensyw膮 w lidze, kt贸ra w trzynastu kolejkach zdo艂a艂a trafi膰 do siatki tylko dziewi臋膰 razy.

Goias – Cuiaba nasze typy

Spodziewamy si臋 tutaj zwyci臋stwa gospodarzy.

Goias – Cuiaba kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Goias, kurs: 2.15

remis, kurs: 3.15

wygrana Cuiaby, kurs: 3.75

Goias – Cuiaba fakty meczowe

Goias zdobyli w tym sezonie tylko dziewi臋膰 goli, co jest najgorszym wynikiem w lidze

Goias nie wygrali 偶adnego z czterech ostatnich mecz贸w

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Cuiaby

Goias – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atletico-GO – Goias 0:0

Corinthians – Goias 1:0

Goias – Internacional 1:2

Goias – Ceara 1:1

Fortaleza – Goias 1:1

Cuiaba – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cuiaba – Ceara 0:0

Flamengo – Cuiaba 2:0

Cuiaba – Bragantino 1:1

Cuiaba – Corinthians 1:0

America MG – Cuiaba 2:1

