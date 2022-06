Wayne Rooney odchodzi z Derby County

Niespodziewana decyzja Wayne’a Rooney’a. Były piłkarz Manchesteru Untied postanowił odejść ze stanowiska szkoleniowca pierwszej drużyny Derby County.

36-latek zwrócił się z prośbą do zarządu o zwolnienie go ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Jest to dość niespodziewany obrót spraw, bowiem jeszcze kilka tygodni temu Rooney zdecydował się odrzucić ofertę Evertonu, by móc kontynuować pracę z Derby na trzecim poziomie rozgrywek.

Rooney rezygnuje

– Szczerze mówiąc, działacze bardzo starali się zmienić moją decyzję. Mój czas w klubie to rollercoaster. Muszę powiedzieć, że podobało mi się to wyzwanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w niedalekiej przyszłości i lepszych czasach – powiedział Wayne Rooney.

– Zarząd jest bardzo rozczarowany, że Wayne podjął trudną decyzję o opuszczeniu klubu. Jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni za znakomitą pracę. Właściciele zdają sobie sprawę, że kibice będą sfrustrowani i również rozczarowani tą wiadomością – czytamy w oświadczeniu klubu.

Rooney objął Derby w listopadzie 2020 roku i pomimo licznych problemów finansowych trapiących klub, zdecydował się pozostać menadżerem. Coś sprawiło jednak, że 36-letni trener podjął nagłą decyzję o odejściu.